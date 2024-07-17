Telefon çalsa oynamaya başlıyor! Oynak Ferit görenleri hayrete düşürüyor: "Dayanamıyorum"

17 Temmuz 2024 10:19 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:36

Adana Otogarı'ndaki bir yazıhanede çalışan 25 yaşındaki Ferit Özer, müzik duyduğunda oynamasıyla dikkat çekiyor.

Özer, günlük hayatında, evinde, iş yerinde ve nerede olursa olsun müzik sesi duyduğu anda kendinden geçerek, oynamaya başlıyor.

Özer, bu nedenle ilçede 'Oynak Ferit' lakabıyla biliniyor.



Özer'in iş arkadaşları da bu tutkusunu eğlenceye çeviriyor.

İş arkadaşları, şaka olsun, diye Özer çalıştığı sırada müzik açarak oynatıyor, bazen de ona eşlik ediyor.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TİKİ VAR

Her şeye oynadığını anlatan Ferit Özer, "Çocukluğumdan gelen bir tikim var.

Müziğin sesini duyduğumda kendime hakim olamıyorum. Herkesin kırmızı çizgisi olur ya ben de müziğin sesini duyunca hareketleniyorum.

Bu benim elimde olmayan bir şey. Karşımdaki insan kafasını sallasa hemen oynuyorum. Yolcuların yanında da oynuyorum ve müşteriler şaşırıyor.

Cenazeye gittiğim zaman müzik sesi duyunca zor duruyorum. O müziği duyduğum zaman tuhaf olup kendimden geçiyorum" ifadelerini kullandı.

Otogarda çalışan Vehbi Can Girgeç ise, "Hayatımızda göremeyeceğimiz bir enerji bu çocukta var. Arada biz de eğlenmek için müzik açıyoruz. İnsanların hepsi Ferit'i görünce eğleniyor" dedi.