Telefonda başlayan tartışma dehşetle bitti! Kanlar içinde yere yığıldı

Şuhut ilçesi Çakırözü köyünde meydana gelen olayda, E.K. isimli şahısla ile Mustafa Sözen arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı telefonda tartışma çıktı. Alevlenen tartışma sokağa taştı.

TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., sokak ortasında Sözen’e tüfekle ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Mustafa Sözen, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak Sözen burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, şüpheli E.K., ise gözaltına alındı.