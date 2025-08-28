TEM Otoyolu'nda gece yarısı kazası: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde saat 03.00 sıralarında trafk kazası meydana geldi. Minibüs ile aynı istikamette seyreden diğer bir minibüs çarpıştı.

9 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla şerit yeniden trafiğe açıldı.