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 | Onur Kaya

TEM'de can pazarı! Yolcu minibüsü tüp yüklü kamyona çarptı: 16 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yolcu minibüsü aynı yönde seyreden tüp yüklü kamyona arkadan çarptı. Faciayla burun buruna gelinen tehlikeli kazada 16 kişi yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 02:17
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 02:32

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yolcu minibüsü ile aynı istikamette giden kamyon çarpıştı. Feci kaza sonucu çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

TEM'de can pazarı! Yolcu minibüsü tüp yüklü kamyona çarptı: 16 yaralı

YOLCU MİNİBÜSÜ TÜP YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI

Kaza, Gerede ilçesi Havullu köyü mevkiinde, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. yönetimindeki 06 BKC 975 plakalı yolcu minibüsü ile aynı istikamette seyreden S.B. idaresindeki 06 AP 0358 plakalı tüp yüklü kamyon çarpıştı.

TEM'de can pazarı! Yolcu minibüsü tüp yüklü kamyona çarptı: 16 yaralı

MİNİBÜSTEKİ 16 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle minibüs içerisinde bulunan 16 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

TEM'de can pazarı! Yolcu minibüsü tüp yüklü kamyona çarptı: 16 yaralı

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEM'de can pazarı! Yolcu minibüsü tüp yüklü kamyona çarptı: 16 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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