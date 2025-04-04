TEM'de zincirleme kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

TEM'de 8 araç zincirleme kazaya karıştı: 8 yaralı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde aralarında tır, minibüs ve otomobillerin bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Otoyolun İzmit geçişi İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde aralarında tır, minibüs ve otomobillerin bulunduğu 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.