Temel kazısında bulundu! İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa 14. Leo'nun ziyaret edeceği konuşulan Bursa'nın İznik ilçesinde heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bir evin temelinde yapılan kazılarda Hz. İsa dönemine ait kalyon ve geyik desenli mozaik bulundu. Kazı alanı müze tarafından koruma altına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir evin temelinde yapılan kazıda Hz. İsa döneminden kaldığı iddia edilen üzerinde kalyon ve geyik desenleri olan bir mozaik bulundu. İznik, Papa Franciscus’un vasiyeti üzerine dünya gündemine oturdu. Papa 14. Leo’nun da ziyaret edeceği iddia edilen İznik’te heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

İZNİK BÖLGESİNDE ÇIKARILAN EN ÖNEMLİ ESER

İznik Beyler Mahallesi’nde 2 ay önce İznik Müzesi tarafından incelemeye alınan bir evin temelinde tarihi eserler olduğu öğrenildi. İnşaat alanı müze tarafından kazı alanı ilan edildi. Mavi brandalar ile çevresi kapanan alana kazı alanı girmek yasaktır tabelası takıldı. Müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar tarafından çalışmalar başlatıldı. Bu zamana kadar İznik bölgesinde çıkarılan en önemli eser olduğu iddia edilen mozaik’in devamında ne çıkacağı ise merak konusu oldu.