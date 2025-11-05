Temizlik işçisinden duyarlı davranış! Yolda buldu, hemen teslim etti

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde temizlik personeli olarak çalışan Turan Karamazak, yolu temizlerken bir cüzdan olduğunu fark etti. Yerdeki cüzdanı alan temizlik personeli, cüzdanı Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Cüzdanın sahibinin Hasan Sabri Çavuşoğlu okulunda aşçılık yapan Derya Toksöz olduğunu tespit etti.

CÜZDAN SAHİBİNİN ÇALIŞTIĞI OKULA GİTTİLER

Sabah saatlerinde cüzdan sahibinin çalıştığı okula gelen zabıta ekipleri ve Turan Karamazak cüzdanı sahibine teslim etti. Derya Toksöz, kayıp cüzdanını kendisine ulaştıran Turan Karamazak ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Temizlik personeli Turan Karamazak, "Dün akşam 11.10'da Yalı mevkiindeki polis karakolu önünde bir cüzdan buldum. Kimliğine baktım ve Derya Toksöz'e aitti. Başkanımız ve müdürümüze haber verdik. Cüzdan sahi Derya Toksöz, Hasan Sabri Çavuşoğlu okulunda aşçıymış. Bizde ona cüzdanını teslim etmek için buraya geldik" dedi.