Temizlik yaparken feci kaza! Yıkama sırasında elektrik akımına kapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir iş yerinde temizlik yaparken elektrik akımına kapılan 31 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Edremit’in Yolören Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre R.Ç. isimli çalışan, forklift makinesini tazyikli suyla yıkadığı sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü. Baygın halde bulunan R.Ç.’ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Edremit Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde R.Ç.’nin elektrik akımına kapıldığı anda yere yığıldığı görülüyor. Olayla ilgili Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.