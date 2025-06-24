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 | Selahattin Demirel

Temsili düğünü yapılan yaşlı kadın çalılıkta ölü bulundu

Adana'da geçtiğimiz yıl gelinlik giyme hayali temsili bir düğünle gerçekleştirilen 83 yaşındaki Sümbül Topbaş, bugün Çukurova ilçesinde çalılık alanda ölü bulundu.

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Temsili düğünü yapılan yaşlı kadın çalılıkta ölü bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 00:21
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 00:21

Aşkı için bir ömür bekleyen, gençliğinde platonik aşkı Cabbar Gani ile evlenemediği için bir daha kimseyle hayatını birleştirmeyen Sümbül Topbaş, geçtiğimiz yıl Adana'da yürekleri ısıtan bir olayla gündeme gelmişti.

BİR KEZ OLSUN GELİNLİK GİYMEK İSTEDİ

Kaldığı huzurevinde en büyük hayalinin "bir kez olsun gelinlik giymek" olduğunu söyleyen Sümbül teyze için yetkililer ve hayırseverler seferber olmuş, temsili bir düğünle hayali gerçeğe dönüşmüştü.

Temsili düğünü yapılan yaşlı kadın çalılıkta ölü bulundu

Beyaz gelinliğiyle, davul zurna eşliğinde düğün salonuna giren Topbaş'ın gözlerindeki sevinç, o anı izleyen herkese duygu dolu anlar yaşatmıştı.

OTOPSİ YAPILACAK

Sümbül Topbaş, bugün akşam saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde çalılık bir alanda ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının cansız bedenini buldu. İncelemelerin ardından Topbaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Temsili düğünü yapılan yaşlı kadın çalılıkta ölü bulundu

HUZUREVİNDEN NEDEN AYRILDI?

Topbaş'ın bir süredir kaldığı Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden neden ayrıldığı ise henüz bilinmiyor.

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#Yaşam
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