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 | Onur Kaya

Ters yönde kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta şehir merkezine doğru seyir halinde olan minibüs ters şeride girerek karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Bir kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı kazanın ardından minibüs şoförü olay yerinden kaçtı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 03:14
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 03:31

Sivas'ta gece yarısı ters yön faciası yaşandı. Minibüs ile otomobilin çarpıştığı feci kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Ters yönde kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var

TERS YÖNDE KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Sivas-Karaçayır yolu Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezi istikametine gitmekte olan B.K. yönetimindeki 34 EZD 765 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle ters şeride girerek, karşı yönden gelen İ.K. idaresindeki Sivas plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Ters yönde kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü İ.K, A.N.K, H.İ.K, R.K, Ş.K. ve panelvanda bulunan E.K, Y.V. ve T.E.A. yaralandı.

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8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ters yönde kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var

KAZAYA SEBEP OLAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Kazanın ardından ters yöne giren minibüs sürücüsü B.K.'nin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
#Otomobil
#sivas
#kaza
#trafik kazası
#yaralı
#ölüm
#minibüs
#Yaşam
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