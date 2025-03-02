Teravih sırasında zehirlendiler! Sivas'tan sonra şimdi de Ankara!

Sivas’ta teravih namazı sırasında doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 48 kişinin zehirlenmesinin ardından, benzer bir olay şimdi de Ankara’da yaşandı.
Sivas’tan sonra şimdi de Ankara’da teravih namazında zehirlenme vakası yaşandı! Keçiören’de bulunan Fatma Bacı Camisi'nde, doğal gaz ısıtma sisteminden kaynaklanan karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Sivas’ta yaşanan benzer olayın ardından, camilerdeki ısıtma sistemlerinin güvenliği yeniden tartışma konusu oldu.
Başkentte, Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi’nde bulunan Fatma Bacı Camisi’nde, teravih namazı sırasında cami cemaatinden bazı kişiler rahatsızlandı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri camiye sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemelerde, kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit edildi. Gazdan etkilenen 16 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Sivas’ta yaşanan olayın ardından Ankara’da meydana gelen zehirlenme vakası endişeleri artırırken, gözler camilerdeki ısıtma sistemlerine çevrildi.