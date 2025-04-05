Terkidağ'da miras katliamı! Akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde miras meselesi yüzünden akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce M.G isimli kişi yengesi ve iki yeğenine kurşun yağdırdı. Dehşete düşüren olayda 3 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Korkunç olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Akrabalar arasında 4 katlı bir apartmanın dairelerin paylaşımı nedeniyle kavga çıktı. Sabah saatlerinde ağabeyi Z.G ile aralarında uzun süredir husumet bulunan M.G, ağabeyinin yaşadığı apartmana geldi. M.G isimli şahıs ağabeyi Z.G'nin evde olmadığı sırada yengesi Melike G. ve yeğeni Ferdi G ile tartıştı.

YENGESİ VE YEĞENLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.G, yanında getirdiği tabancayla Melike G. ve Ferdi G'yi başlarından vurdu. Silah sesleri üzerine yukarı çıkan diğer yeğeni Bahar T'ye de ateş eden M.G. olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri Melike G. ve Ferdi G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahar T. deyapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sırasında alt katta bulunan Bahar T'nin eşi B.T, 5 yaşındaki oğlu S.T. silah seslerini duyarak birinci kat balkonundan çıkarak kurtuldu.

KISKIVRAK YAKALANDI

M.G, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayı duyarak apartmana gelen yakınları büyük panik ve üzüntü yaşadı. Sokakta geniş güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Melike G., Ferdi G.ve Bahar T'nin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.