Terme'de kan donduran vahşet! Bilezikleri için öldürdükleri kadının cansız bedenini yaktılar

Samsun'da hırsızlar evine girdikleri kadının boğazını kesip vahşice katlatti. Kadının kolundaki bilezikleri alan caniler daha sonra cansız bedeni ateşe verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’un Terme ilçesine bağlı Kocaman Mahallesi’nde öğle saatlerinde korkunç bir cinayet yaşandı. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, eşi cuma namazına gittiği sırada evde yalnız olan 60 yaşındaki Fikriye Turgut, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

ÖNCE ÖLDÜRDÜLER SONRA YAKTIRLAR!

Eve giren hırsızlar, Turgut’un kolundaki bilezikleri zorla almak isteyince arbede çıktı. Bu sırada Fikriye Turgut’un boğazı kesilerek öldürüldüğü, ardından ise altınlarının alınıp cesedinin ateşe verildiği belirtildi. Korkunç olay, namazdan dönen eşi tarafından fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, cinayetle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Turgut’un cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre evden 4 bilezik ve bir zincirin çalındığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.