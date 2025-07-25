Termometreler 50'ye dayandı! "Allah'ım sen yardım et"

Kahramanmaraş'ta da yurt genelinde olduğu sıcak havalar etkisini gösteriyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, parklardaki çeşmelerin başında serinlemeye çalıştı.

"SERİNLEMEK İSTEYEN VATANDAŞLARIN UĞRAK YERİ..."

Kentte bazı çocuklar da başlarını musluk altına tutup, kimileri de mendil ve şapkalarını ıslatarak sıcakla mücadele etti. Özellikle tarihi kapalı çarşı çevresinde bulunan çeşmeler serinlemek isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.

"ALLAH YARDIM EDER İNŞALLAH"

Meteoroloji verilerine göre termometre 46 dereceyi gösterirken, asfalt, beton ve binaların etkisiyle hissedilen sıcaklığın 50 dereceye kadar çıktığı tahmin ediliyor. Mehmet Yılmaz ise "Havalar çok sıcak daha önce daha sıcak havalar da gördük. Allah yardım eder inşallah" diye konuştu.