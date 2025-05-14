Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Terör bitti, bölge halkını turizm heyecanı sardı!

Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde yer alan ev görünümünde 360 mağara, bölgenin tarihî ve doğal zenginliğini gözler önüne seriyor. Son yıllarda artan güvenlik ve huzur ortamıyla birlikte, bölge doğa ve kültür turizmi için ziyaretçilerini bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 13:38

Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin köyüne bağlı Hazara Mağaraları keşfedildi. Keşfedilen Hazara Mağara şehrini incelemek üzere Şırnak Kültür ve Turizm İl Müdürü Celal Baz ve teknik ekipleri alana gitti. Yapılan incelemenin ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulunan Baz, Gabar eteklerinde yer alan mağaraların insanlık tarihi açısından büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti.

Terör bitti, bölge halkını turizm heyecanı sardı!

Baz, "Bu gördüğünüz etekler Gabar Dağı'nın etekleri. Aslında Gabar Dağı etekleri şu an Türkiye'de huzurun ve güvenin tam bir adresi oldu. Gördüğümüz alanda yaklaşık 360 adet mağara var. İnsanlık tarihinin burada çok büyük işler yaptığını düşünmekteyiz. Mağaraların içerisini gördüğünüzde gerçekten inanılmaz bir çalışma ve yapı olduğunu görüyoruz. Trekking turizmi ve doğa turizmi için inanılmaz harika bir yer. Buraların gezilip görülmesi lazım. Herkese bu konuda gerçekten müthiş bir tavsiyemiz var bu bakir alanların görülmesi hususunda" dedi.

Terör bitti, bölge halkını turizm heyecanı sardı!


Baz, bölgenin trekking ve doğa turizmi için önemli bir destinasyon olabileceğini belirterek, "Bu bakir alanların mutlaka görülmesi gerekiyor. Ziyaretçilere benzersiz bir doğa ve tarih deneyimi sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Terör bitti, bölge halkını turizm heyecanı sardı!


Şırnak'ın, geçmişte yaşanan zorlukları geride bırakarak bugün Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri haline geldiği ifade eden Baz, "Çalışmalarımız her daim devam ediyor. Sadece alanların görüntüsünü ve haberini yapmaya çalışıyoruz öncelikle. Biliyorsunuz burası çeşitli badireler atlatarak günümüze geldi. Ama şu anda az önce de ifade ettiğim gibi, hakikaten huzurun ve güvenin adresi olmuş Şırnak. Hz. Nuh'un şehri. Şu anda ben inanıyorum ki Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden birisi oldu. Buna gerçekten inanıyorum. Dolayısıyla şu bulunduğumuz alan haricinde birçok alan var. Daha gün yüzüne çıkmamış, tanıtılmamış. Aslında gezilmesi görülmesi gereken merak edilen çok güzel yerlerimiz var. İnşallah sırayla tek tek bunları da anlatacağız" şeklinde konuştu.

Terör bitti, bölge halkını turizm heyecanı sardı!
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.