Ters dönen araçtan yara almadan kurtuldu! Yol kenarına oturup Kur'an-ı Kerim okudu

Şanlıurfa'da Muhammed M.'nin kullandığı otomobil, iddiaya göre tali yoldan çıkan başka bir araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, ters dönen otomobildekilerin yardımına koştu. Otomobilde bulunan sürücü ile eşi kazadan yara almadan kurtuldu.

OTOMOBİLDEN ÇIKIP KUR'AN-I KERİM OKUDU

Otomobilden çıkarılan sürücünün eşi, Kur'an-ıı Kerim'i açıp okudu. Yara almadıkları için şükür duası da eden kadın, olay yerine çağrılan başka bir otomobil ile Suruç'a götürüldü. Kısmen kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.