Tesla müdürü vatan hasretine dayanamadı, Marmaris'e döndü

23 Temmuz 2024 10:39 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:40

Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğan 33 yaşındaki Cihan Öner, 18 yaşında Marmaris’te liseyi bitirip Amerika’ya yerleşmişti. Amerika'nın New York eyaletinde Farmingdale Üniversitesi'nde önce bilgisayar mühendisliği, ardından elektrik elektronik mühendisliği eğitimi alan Öner, henüz okulun son sınıfındayken dünyanın en büyük elektrikli araba üreticilerinden olan Tesla'da işe başladı.

Kısa sürede başarılı kariyer elde eden Öner, müdürlük pozisyonuna kadar geldi. 2022 yılında aldığı bir karar ile Amerika'yı ve kariyerini bırakarak memleketine dönen Öner, dedesinden kalma aile otelinin işletmesini aldı.

Bundan sonraki amacının memleketi için faydalı işler yapmak olduğunu belirten Cihan Öner, "Amerika'ya 18 yaşındayken gittim. Üniversiteyi orada bitirdim. Mesleki hayatımı orada sürdürdüm. 15 sene New York'ta yaşadım. Ondan sonra aile işletmemiz olan köydeki ailemizin butik otelini devralmak için bir buçuk sene önce geri dönüş yaptım" dedi.

TESLA’DA SERVİS VE SATIŞ MÜDÜRÜYDÜ

Öner, Amerika'da yaşadıkları ile ilgili, "New York'ta önce bilgisayar mühendisliği, sonra elektrik ve mekanik mühendisliği okudum. Ondan sonra Tesla'da işe girdim. Yaklaşık 5 sene Tesla'da servis ve satış bölümünde müdürlük yaptım. Ondan sonra elektrik ve mekanik departmanında da mühendistim. Bana en çok sorulan soru 'Peki bu kadar güzel bir kariyeri neden bırakıp geldiniz' oluyor. Bunun e önemli nedeni maneviyat ve vatan hasreti. Vatan hasretine dayanamayıp 15 senedir yaşadığım Amerika'yı bırakıp memleketime döndüm" dedi.

AMACI MARMARİS’TE FARKLI BAŞARILAR ELDE ETMEK

Ailesinin 32 yıldır işlettiği otelde elinden gelen en iyi turizm hizmetini vermek için işletmeyi devraldığını ifade eden Cihan Öner, "Güzel planlarım var. Buraya hem katkı hem bir farklılık getirmek istiyorum. Şimdilik iyi gidiyor. Yaklaşık 25 odamız var. Denize sıfır, yani aile odaları, deniz manzaralı odalar olarak ayrılıyor. Yurt dışından nadir müşterimiz geliyor. Genellikle Türk aileleri misafir ediyoruz" dedi.

Pek çok kişi şaşırsa da aldığı karardan mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu ifade eden Cihan Öner, "Hisarönü benim için çok değerli. Hem köyüme hem de ilçem Marmaris'e katkı sunduğuma inanıyorum. Hisarönü bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip köyü. Muhtarımız Fatih Turgut da genç birisi. Hem muhtarımızla hem Marmaris Belediye Başkanımız Acar Ünlü ile de görüşüyoruz. Onlar da olumlu bakıyor. Hep birlikte önce buraya Mavi Bayrak kazandırıp sonra hem uluslararası alanda hem de ülke genelinde bölgemizi en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyoruz" diyerek planları arasında hem teknolojiyi, hem doğayı, hem temiz enerjiyi kullanarak çok farklı şeyler yapmak olduğunu kaydetti.