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 | Bengül Arıca

Testereyle kesilip bin bir zahmetle toplanıyor! Pazarda 50 liradan kapış kapış satılıyor

2500-3000 rakımlı yaylalardan bin bir zahmetle testereyle kesilip toplanan karlar, yaz aylarında serinlemek isteyen Antalyalılar için semt pazarlarında satılıyor. Pekmez ve meyve şuruplarının karışımıyla hazırlanan karlama, bardağın boyutuna göre 50, 70 ile 100 lira arası satılıyor.

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Testereyle kesilip bin bir zahmetle toplanıyor! Pazarda 50 liradan kapış kapış satılıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 11:12

Antalyalıların kavurucu sıcaklarda vazgeçilmez içeceği karlama bin bir zahmetle hazırlanıp pazarlarda yerini alıyor. 2500-3000 metre rakımlı yüksek yaylalarda güneş görmeyen yamaçlarından testere ve motorlu bıçkılarla kesilerek pazarlara getirilen karlardan pekmez ya da meyve şurupları ile hazırlanan 'karlama' kapış kapış satılıyor. Pekmez, bal ve meyve aromaları ile karıştırılarak hazırlanan eşsiz lezzet hem ferahlatıyor hem de sağladığı kazançla satıcıların yüzünü güldürüyor.

Testereyle kesilip bin bir zahmetle toplanıyor! Pazarda 50 liradan kapış kapış satılıyor

"TESTEREYLE KÜTLE ŞEKLİNDE KESİLİYOR"

Yaz aylarının aranan tatlarından olan karlama, kışın Toros Dağları'nın yüksek rakımlarından zorlu yolları aşarak yığınlar halindeki karların motorlu testere ve el testeresi bıçkılarla kütle şeklinde kesilerek bin bir zahmetle Antalya'da kurulan semt pazarlarına getiriliyor. Antalya'daki semt pazarlarında karlama yaparak satan pazarcı Mehmet Meral, her yıl olduğu gibi Gündoğmuş'un yaylalarından kar getirerek Antalya'da pazarlarda karlama sattığını söyledi. Gündoğmuş'un en yüksek kesimlerindeki yaylalardan haftalık olarak kar getirdiklerini anlatan Meral, "Kendim Gündoğmuş ilçesindenim. Her hafta Gündoğmuş'un yaylalarına gidiyoruz. İki dağın arasında güneş görmeyen yerlerde zor şartlarda getiriyoruz. Bu tamamen doğal kardır" dedi.

Testereyle kesilip bin bir zahmetle toplanıyor! Pazarda 50 liradan kapış kapış satılıyor

"HAFTALIK 2 BUÇUK TON GETİRİYORUZ"

Karlama işinin dede mesleği olduğunu söyleyen Meral, "Bu karlama mesleği bana dedemden kalma bir meslektir. Bizim bu dede mesleğimizdir. Dedem sürekli yaz aylarında pazarlara kar getirir karlama yapardı. Bu iş oldukça zordur. Gözüktüğü gibi kolay bir meslek değildir. 25 yıldır bu mesleği yapıyoruz. Haftalık 2, 2 buçuk ton civarında kar getirerek Antalya pazarlarında satıp Antalyalıları serinletiyoruz.

Testereyle kesilip bin bir zahmetle toplanıyor! Pazarda 50 liradan kapış kapış satılıyor

Gelen müşterilerimiz sürekli aynı müşteriler. Beni pazarlarda yıllardır tanırlar. Mutlaka haftalık olarak gelip karlama alırlar. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü beni tanırlar. Pekmezli, portakallı, çilekli, vişneli meyve şuruplarından karlamaları yapıyoruz. Antalya halkı bu karın Gündoğmuş yaylalarından geldiğini, doğal olduğunu bildikleri için sürekli gelirler. Müşterilerin isteklerine göre karlama yapıyoruz. Ekmeğimizi kardan çıkarıyoruz" diye konuştu.

Testereyle kesilip bin bir zahmetle toplanıyor! Pazarda 50 liradan kapış kapış satılıyor

BOYUTUNA GÖRE 50, 70, 100 LİRAYA SATILIYOR

Meral, "Karlama olarak çeşitlerimizden pekmez, vişne, limon, çilek ve şerbet gibi 6 çeşit karlama yapıyoruz. En çok tercih edilen ise şerbet ve vişne olur. Gündoğmuş ilçesinin yaylalarından çuval çuval çeker pazarlarda bardak bardak satıyoruz. İnsanlar da afiyetle yerler. Karı mayıs ayının ortalarında getirmeye başlarız. Eylül ayının ortalarına kadar kar satışlarımız devam eder. Zaten eylül ayının ortalarında havalar serinlemeye başlar. Meyve suyu ve pekmez ile karıştırdığım bardağını ve kasesini boyuna göre 50, 70, 100 liraya satıyorum" ifadelerine yer verdi.

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ETİKETLER
#antalya
#pazar
#Karlama
#Gündoğmuş
#Toros Dağları
#Doğal Içecek
#Yaz Sıcağı
#Yaşam
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