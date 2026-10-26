Tgrthaber.com ile Türkiye Gazetesi'nde düğün sevinci

Medya dünyasında mutluluk dolu bir gün yaşandı. Tgrthaber.com Yayın Koordinatörü ve Yazı İşleri Müdürü Faruk Arvas ile Türkiye Gazetesi Editörü Gözde Nur Bayar, düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

MESAİ ARKADAŞLARI MUTLU GÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Yoğun çalışma temposunda birlikte görev yapan mesai arkadaşları, Faruk Arvas ve Gözde Nur Bayar'ın bu anlamlı gününde de çifti yalnız bırakmadı. Nikah töreninde bir araya gelen Tgrthaber.com ve Dijital Varlıklar yöneticileri, Arvas ve Bayar'ın mutluluğuna eşlik etti.

Törene Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay, Dijital Varlıklar Genel Müdür Yardımcısı Sırrı Söztutan, Tgrthaber.com Haber Müdürü Şahin Alp ve Dijital Varlıklar CTO'su Uğur Sergin katıldı.

Çiftin mutluluğuna ortak olan ekip arkadaşları, yeni hayatlarına attıkları bu ilk adımda yanlarında oldu.