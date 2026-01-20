Menü Kapat
 | Erdem Avsar

TGS 2026 personel alımı başvuruları nereden yapılır son gün ne zaman?

TGS, 2026 yaz sezonu için Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonlarında Yolcu Hizmetleri Memuru alımı başlattı. Personel alımının duyurulmasıyla birlikte başvuruların ne zaman ve nereden yapılacağı araştırılmaya başladı. Yolcu Hizmetleri Memurları, bir yolcunun havalimanına adım attığı andan uçağa bindiği ana kadar geçen süreçteki en kritik temas noktasıdır. Bilet işlemlerinden bagaj kontrolüne, pasaport yönlendirmesinden uçağa kabul (boarding) süreçlerine kadar her aşamada görev alırlar. Peki, TGS personel alımı başvuru nereden nasıl yapılır son gün ne zaman?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 16:40

’nın yer hizmetlerindeki gücü Turkish Ground Services (TGS), beklenen yolcu trafiğini en etkin şekilde yönetebilmek amacıyla kadrosunu güçlendirme kararı aldı.

Yolcu Hizmetleri Memuru pozisyonu için açılan sezonluk ilanlar, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerini kapsıyor.

Havalimanlarının o bitmek bilmeyen enerjisine ortak olmak, milyonlarca yolcunun hikâyesinde ilk gülümseyen yüz olmak isteyenler için fırsat kapısı aralandı.

TGS 2026 PERSONEL ALIMI SON GÜN NE ZAMAN?

Havalimanında çalışmanın dinamizmini deneyimlemek isteyen adaylar için süreç 20 Ocak 2026 saat 15.00 itibarıyla başladı.

Adayların, 24 Ocak 2026 saat 23.55’e kadar TGS’nin resmi aday platformu olan aday.tgs.aero adresi üzerinden çevrim içi formlarını doldurarak süreçlerini tamamlamaları gerekiyor.

TGS HANGİ HAVALİMANINA KAÇ PERSONEL ALACAK?

TGS, bu alım sürecini özellikle dış hat trafiğinin ve turizm hareketliliğinin merkezi sayılan noktalarda yoğunlaştırdı.

Açılan ilan sayıları ve görev yerleri ise şu şekilde belirlendi:

  • Bodrum Havalimanı: 4
  • Dalaman Havalimanı: 4
  • Antalya Havalimanı: 3
  • İzmir Adnan Menderes: 1
  • Sabiha Gökçen Havalimanı: 1
