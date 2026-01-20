TGS 2026 personel alımı başvuruları nereden yapılır son gün ne zaman?

Türk Hava Yolları’nın yer hizmetlerindeki gücü Turkish Ground Services (TGS), beklenen yolcu trafiğini en etkin şekilde yönetebilmek amacıyla kadrosunu güçlendirme kararı aldı.

Yolcu Hizmetleri Memuru pozisyonu için açılan sezonluk ilanlar, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerini kapsıyor.

Havalimanlarının o bitmek bilmeyen enerjisine ortak olmak, milyonlarca yolcunun seyahat hikâyesinde ilk gülümseyen yüz olmak isteyenler için fırsat kapısı aralandı.

TGS 2026 PERSONEL ALIMI SON GÜN NE ZAMAN?

Havalimanında çalışmanın dinamizmini deneyimlemek isteyen adaylar için süreç 20 Ocak 2026 saat 15.00 itibarıyla başladı.

Adayların, 24 Ocak 2026 saat 23.55’e kadar TGS’nin resmi aday platformu olan aday.tgs.aero adresi üzerinden çevrim içi formlarını doldurarak süreçlerini tamamlamaları gerekiyor.

TGS HANGİ HAVALİMANINA KAÇ PERSONEL ALACAK?

TGS, bu alım sürecini özellikle dış hat trafiğinin ve turizm hareketliliğinin merkezi sayılan noktalarda yoğunlaştırdı.

Açılan ilan sayıları ve görev yerleri ise şu şekilde belirlendi: