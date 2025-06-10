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THY'den şehit öğretmen Aybüke Yalçın'a büyük vefa! Adı göklerde yaşayacak

Türk Hava Yolları, bundan 8 yıl yıl önce hain terör saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı unutmadı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, yeni alınacak bir uçağa şehit Yalçın'ın doğum yeri olan Çorum'un Osmancık ilçesinin adının verileceğini duyurdu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 12:57

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filoda "Osmancık" isminde bir uçağın olmadığını belirterek, "Yakın zamanda teslim A321 NEO uçağımız, 30 Haziran'da fabrika teslim bir A350 ve bir de B787 uçağımız var. İlçe isimlerini dar gövde uçaklara yazıyoruz ama Aybüke öğretmenimizin aziz hatırasına, A350 uçağımıza 'Osmancık' ismini vereceğiz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

THY'den şehit öğretmen Aybüke Yalçın'a büyük vefa! Adı göklerde yaşayacak

HENÜZ 22 YAŞINDAYDI

Çorum'un Osmancık ilçesinde 3 Eylül 1994'te dünyaya gözlerini açan Aybüke Yalçın, Edremit Kültür ve Sanat Derneği'nde müzik eğitimi aldıktan sonra Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine müzik öğretmeni olarak atanan ve Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde yüksek lisans yapan Yalçın, kısa sürede öğrenciler ve meslektaşları tarafından sevilen sima haline geldi.

THY'den şehit öğretmen Aybüke Yalçın'a büyük vefa! Adı göklerde yaşayacak

ÖĞRENCİLERİNİN EN SEVDİĞİ ÖĞRETMENİYDİ

Aybüke öğretmen, 7 ay gibi kısa sürede görev yaptığı okula müzik sınıfı kazandırarak, öğrencilerinin müzik aleti kullanmasına vesile oldu.

9 Haziran 2017'de öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve gitmek üzere okuldan arkadaşlarıyla ayrılan Yalçın, dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

THY'den şehit öğretmen Aybüke Yalçın'a büyük vefa! Adı göklerde yaşayacak

TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU

Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Henüz 22 yaşındayken ilk görev yerinde şehit düşen Yalçın için Batman Öğretmenevi bahçesinde tören düzenlendi.

Törenin ardından gözyaşları içinde memleketine uğurlanan Aybüke öğretmenin cenazesi, Çorum Osmancık'ta gerçekleştirilen törenden sonra toprağa verildi. Aybüke öğretmenin ölümü, başta annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Aybars Yalçın olmak üzere tüm ülkeyi yasa boğdu.

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