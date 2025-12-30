Menü Kapat
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TİGEM personel alımı başvuruları! 9 farklı ilde TİGEM 254 sürekli işçi alımı yapacak

TİGEM personel alımı başvuru ekranı gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından 254 personel alımı gerçekleştirilecek. Konya, Eskişehir, Amasya, Bursa, Iğdır, Ankara, Kırklareli ve Sivas'ta istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek olan TİGEM 254 personel alımı başvuruları başladı. Başvuruların başlamasının ardından adaylar TİGEM personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımını araştırmaya başladı. Açıklanan bilgilere göre en çok Traktör şoförü ve hayvan bakıcısı kadrolarında alım yapılacak.

TİGEM 254 personel alımı başvuruları başladı. 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan başvurular 2 Ocak 2026 Cuma gününe kadar devam edecek. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan TİGEM personel alımı başvuruları kapsamında aşçı, pide ustası, garson, basınla ilişkiler görevlisi, bilgi işlem destek elemanı, şoför, inşaat işçisi, elektrik tesisat ve pano montörü, nalbant, at bakıcısı (seyis), hayvan bakıcısı ve diş lastik tamircisi gibi 24 farklı alanda işçi alımı yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından alınacak işçi sayısının dört katı kadar aday noter kurasına tabi tutulacak. Noter eşliğinde yapılacak olan kura çekimi ise 21 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 da Ankara Bulvarı TİGEM Sosyal Tesisleri'nde yapılacak. Vatandaşlar tarafından TİGEM personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı ise merak ediliyor.

TİGEM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TİGEM personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak olan adaylar İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra arama bölümünün altında bulunan "Detaylı Ara" seçeneğine tıklamaları gerekiyor. Açılan ekranda "Kamu" seçeneğini seçerek en üst bölümdeki arama yerine "Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü" yazdıkları ve "Ara" seçeneğine tıkladıkları taktirde TİGEM'in 254 sürekli işçi alımı ilanlarına erişebilecekler. Buradan vatandaşlar başvurmak istedikleri alanın ilanını seçerek, işlemlerini tamamlayabilecek.

TİGEM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

TİGEM personel alımı başvuruları kapsamında adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları ve 46 yaşını tamamlamamış olmaları gerekiyor. Adaylardan kamu haklarından mahrum olmamak, kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmaları gibi şartlar yer alıyor.

TİGEM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

TİGEM 254 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

TİGEM 254 personel alımı başvuru ilanının yayınlanmasının ardından kadro dağılımı da netlik kazandı. Açıklanan bilgilere göre personel alımı kadro dağılımı şöyle:

  • Traktör Şoförü-Sürücü: 73
  • Hayvan Bakıcısı: 52
  • At Bakıcısı (Seyis): 13
  • Center-Pivot/Zirai Sulamacı: 13
  • Kamyon Şoförü: 11
  • İş Makineleri Operatörü: 10
  • İnşaat İşçisi: 8
  • Tarım Alet ve Makine Bakım Onarımcısı: 8
  • Aşçı: 7
  • Elektrik Tesisat ve Pano Montörü: 7
  • Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik): 7
  • Odacı/Garson/Kat Görevlisi: 6
  • Selektör Makinesi Operatörü: 6
  • Traktör Bakım Onarımcısı: 6
  • Şoför: 5
  • Otomotiv Elektrikçisi: 5
  • Dış Lastik Tamircisi: 4
  • Bilgi İşlem Destek Elemanı: 3
  • Tanker Şoförü: 3
  • Pide Ustası: 2
  • Basınla İlişkiler Görevlisi: 2
  • Nalbant: 1
  • Yem Fabrikası/Otomasyon İşçisi: 1
  • Greyder-Kepçe Operatörü: 1
TİGEM 254 PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

TİGEM 254 personel alımı kapsamında adaylar Konya, Eskişehir, Amasya, Bursa, Iğdır, Ankara, Kırklareli ve Sivas illerinde istihdam edilecek. TİGEM 254 personel alımı kura çekimi ise 21 Ocak 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine istihdam edilecek olan işçi sayısının 4 katı kadar aday katılacak. Noter kurası sonucunda ise sözlü mülakat-uygulama sınavı düzenlenecek.

#Yaşam
