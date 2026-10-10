TikTok yasaklandı mı? 15 yaş altına Instagram yasağı geldi mi? Sosyal medya yasağı için tarih belli oldu!

TikTok ve Instagram yasaklandı mı, 15 yaş altı sosyal medya kullanabilecek mi? Çocukların dijital ortamlarda korunmasına yönelik yeni düzenleme, sosyal medya kullanıcılarının gündemine girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcıları yaş doğrulama sistemi kuracak ve 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yeni kuralların 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girmesi, mevcut hesaplar için yaş doğrulama sürecinin ise 31 Mart 2027’ye kadar tamamlanması öngörülüyor.

TİKTOK VE INSTAGRAM 15 YAŞ ALTINA YASAKLANDI MI?

15 yaş altına sosyal medya yasağıyla ilgili düzenleme, TikTok ve Instagram gibi sosyal ağ platformlarını da yakından ilgilendiriyor. Yeni kurallara göre 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak. Bu nedenle yaş sınırını karşılamayan çocukların TikTok ve Instagram gibi platformlarda hesap açması mümkün olmayacak. Düzenleme, tüm kullanıcılar için TikTok ve Instagram’ın kapatılması anlamına gelmiyor. Kısıtlama, 15 yaşını doldurmamış çocuklara sunulacak sosyal ağ hizmetlerine yönelik uygulanacak.

TİKTOK VE INSTAGRAM YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Düzenlemenin 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Sosyal ağ sağlayıcılarının bu tarihe kadar yaş doğrulama sistemleri ve çocukların korunmasına yönelik gerekli önlemler konusunda hazırlık yapması gerekecek.

Mevcut hesaplara yönelik yaş doğrulama sürecinde ise 31 Mart 2027 tarihi öne çıkıyor. Bu süreçte platformların kullanıcıların yaşını doğrulamak için gerekli mekanizmaları devreye alması bekleniyor.

15 YAŞ ALTINDAKİLER TİKTOK VE INSTAGRAM HESAPLARINI KULLANABİLECEK Mİ?

Yeni düzenlemeyle birlikte 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak. Platformların hesap açılışlarında yaş kontrolü yapması ve yaş şartını karşılamayan kullanıcıların üyelik taleplerini reddetmesi gerekecek.

Bu nedenle düzenleme, yalnızca yeni hesap açılışlarını değil, mevcut kullanıcıların yaşlarının doğrulanmasını da gündeme getiriyor. Mevcut hesapların nasıl kontrol edileceği ve uygulamanın platformlar tarafından nasıl yürütüleceği, belirlenen yükümlülükler doğrultusunda şekillenecek.

TİKTOK VE INSTAGRAM’DA YENİ DÖNEM: HANGİ ÖZELLİKLER KISITLANACAK?

Düzenleme kapsamında 15-17 yaş grubundaki kullanıcıların korunmasına yönelik yeni kurallar da yer alıyor. Buna göre genç kullanıcıların hesap gizliliği ve platform özelliklerinin kullanımı konusunda yeni sınırlamalar uygulanacak.

Öne çıkan düzenlemeler şöyle:

15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulmayacak.

15-17 yaş grubundaki kullanıcıların hesapları gizli olacak.

Canlı yayın ve sonsuz kaydırma özelliklerine ilişkin kısıtlamalar uygulanacak.

Çocuklara kişiselleştirilmiş reklam gösterilmeyecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları yaş doğrulama sistemi kuracak.

SOSYAL MEDYADA YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?

Yeni sistemde yaş doğrulaması için e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak yaş doğrulama belirtecinin kullanılması öngörülüyor. Böylece sosyal medya platformlarının kullanıcıların yaş şartını karşılayıp karşılamadığını kontrol etmesi amaçlanıyor.

Sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaş altındaki çocukların hesap açmasını önlemek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli teknik altyapıyı oluşturacak.

TİKTOK VE INSTAGRAM YASAĞI TÜM KULLANICILARI KAPSIYOR MU?

Düzenleme, TikTok ve Instagram’ın tüm kullanıcılara yasaklanması anlamına gelmiyor. Yeni yaş sınırı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara sunulan sosyal ağ hizmetlerini kapsıyor. 15 yaşını doldurmuş kullanıcılar ise yaş gruplarına yönelik diğer kurallara tabi olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte sosyal medya platformlarının yaş doğrulama ve çocuk güvenliği uygulamaları gündeme gelecek.