Tır ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. H.G. yönetimindeki tır ile İ.A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

6 YARALI VAR

Kazada sürücü İ.A. (32) ile yolcular Z.A. (74), S.A. (32), M.A. (53), M.E.A. (8) ve Y.A.A. (1) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 6 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.