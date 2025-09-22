Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Banu İriç

Tır otomobili bu hale getirdi! Uşak'ta feci kaza

Uşak'ta tır ve otomobilin çarpışmasıyla feci bir trafik kazası meydana geldi. Hurdaya dönen araçtan sürücü sağ çıkamadı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 04:28
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 04:34

'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. , Uşak-Afyonkarahisar kara yolu Büyükoturak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.İ. (35) idaresindeki tır ile Y.Ç. (52) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Tır otomobili bu hale getirdi! Uşak'ta feci kaza

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet K'nın (56) hayatını kaybettiği belirledi.

Tır otomobili bu hale getirdi! Uşak'ta feci kaza

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Y.Ç. ise önce Banaz Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tır otomobili bu hale getirdi! Uşak'ta feci kaza

İncelemelerin ardından Ahmet K.'nın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, tır sürücüsü E.İ. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tır otomobili bu hale getirdi! Uşak'ta feci kaza
