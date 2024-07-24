TOGG ile 12 ülkeye ziyaret! Söylentilere inat maceraya çıktı

24 Temmuz 2024 13:25 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 13:34

Yerli elektrikli otomobil TOGG T10x'in ilk sahiplerinden biri olan Tekirdağ Çerkezköylü Bilgisayar Teknikeri Adem Örnek, ailesiyle birlikte maceraya atıldı. Adem Örnek TOGG ile 12 ülkeyi gezdi.

Örnek, olumlu ve olumsuz tüm deneyimlerini paylaşarak TOGG T10x'in performansını ve özelliklerini geniş kitlelere tanıttı.

SÖYLENENLERE İNAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Bu kez, "Elektrikli araçla uzun yol gidemezsin", "Yolda problem yaşarsın", "TOGG'un servisi yok, sıkıntı yaşarsın", "Yolda şarj istasyonu bulamazsın" diyenlere cevap niteliğinde bir Avrupa turuna çıktı. Bir ay süren bu macerada Örnek, toplam 9 bin kilometre yol kat ederek 12 ülkeyi ziyaret etti.

İPSALA'DAN BAŞLAYAN YOLCULUK

Yolculuğuna İpsala Sınır Kapısı'ndan başlayan Örnek, ilk durağı olarak Yunanistan'ın Kavala şehrine ulaştı. Burada meşhur Kavala kurabiyesinin tadına baktıktan sonra Selanik'e geçti. Selanik'te Atatürk Evi'ni ziyaret ederek tarihi anıları canlandırdı. Ardından Igoumenitsa'dan feribotla İtalya'nın Bari şehrine geçti. Bari'nin sokaklarını keşfettikten sonra Napoli, Roma, Vatikan, Floransa, Pisa ve Milano gibi İtalya'nın önemli şehirlerini gezdi.

ALP DAĞLARINDAN PARİS'E

İtalya turunu tamamlayan Örnek, İsviçre'ye geçerek Alpler'in etkileyici manzarasında doğayla baş başa kaldı. Alp Dağları'nın zirvesine TOGG T10x ile çıkarak göl kenarlarında dinlendi, şelalelerin altında serinledi. İsviçre'nin doğal güzelliklerini geride bırakarak Fransa'ya ulaştı ve aşkın şehri Paris'te Eyfel Kulesi'ni ve Zafer Takı'nı ziyaret etti.

BELÇİKA ÇİKOLATALARININ TADINI ÇIKARDI

Paris'ten sonra Belçika'ya geçerek ünlü Belçika çikolatalarının tadını çıkardı. Ardından Hollanda'ya doğru ilerledi. Hollanda'da Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht gibi şehirleri gezerek özgürlükler ülkesinin keyfini çıkardı. Hollanda'da TOGG T10x'i Türk bayraklarıyla süsleyerek gururla sokaklarda dolaştı.

Hollanda'dan sonra Almanya'nın Köln şehrine geçiş yapan Örnek, TOGG T10x ile ünlü Nürburgring Pisti'nde hız yapmayı denese de pistin müsait olmaması nedeniyle yolculuğuna devam etti. Frankfurt, Stuttgart ve Münih gibi şehirleri gezdikten sonra Avusturya'nın başkenti Viyana'ya ulaştı. Viyana'nın zarif sokaklarını keşfederek tarih ve sanatla dolu bir deneyim yaşadı.

DOĞU AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ

Örnek, Avusturya'dan sonra Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geçti. Budapeşte'de turunu tamamladıktan sonra Romanya ve Bulgaristan üzerinden Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda döndü.

TOGG'A YOĞUN İLGİ VE GURUR

Adem Örnek, bu unutulmaz Avrupa turu boyunca TOGG T10x'in büyük ilgi gördüğünü belirtti. Örnek şunları söyledi:

“Gerek yerel halk gerekse gurbetçi Türkler, araca yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşayan gurbetçilerin ilgisi inanılmazdı. Herkes TOGG'un Avrupa'da satışa çıkmasını beklerken, iki Alman vatandaşı da merakla aracı bekliyorlardı.”

ŞARJ İSTASYONLARI VE EKONOMİK SEYAHAT

Şarj istasyonları konusunda Avrupa'da hiçbir sorun yaşamadığını belirten Örnek, neredeyse her sokakta şarj noktalarının bulunduğunu ve bu durumun şarj işlemlerini çok kolaylaştırdığını söyledi. TOGG T10x ile seyahat etmenin hem gurur verici hem de keyifli olduğunu vurgulayan Örnek, tur boyunca ortalama kilometre başına yakıt maliyetinin 2,30 TL olduğunu belirterek, bu durumun bütçelerini zorlamadan seyahat etmelerine olanak sağladığını ekledi. Seyahat boyunca araçla ilgili herhangi bir arıza veya sorun yaşamadığını da ifade etti.

YENİ HEDEFLERİ

Adem Örnek, seyahat ile ilgili tüm deneyimlerini sosyal medya platformlarında bolca paylaştığını ve paylaşmaya devam edeceğini belirtti. Bu turdan cesaret alarak birçok TOGG kullanıcısının seneye konvoy halinde Avrupa'yı turlamayı hedeflediklerini söyledi. Örnek, bu turla "Gidemezsin, yapamazsın" diyenlere etkili bir cevap verdiklerini vurguladı. Adem Örnek'in bu deneyimi, elektrikli araçlarla uzun yolculukların mümkün olduğunu kanıtladı ve TOGG T10x'in performansını gözler önüne serdi. Bu başarı, elektrikli araçların geleceğine dair umut verici bir mesaj oldu.

Bilgisayar Teknikeri Adem Örnek açıklamasında, "Bu arabaya sipariş verip bekleyenler de var. Kimisi bu arabayı önceden biliyor. Aa TOGG diyor. Hatta birçok kişi bu aracı küçük bir şey olduğunu zannetmiş. Fakat bu aracın gerçek görünüşünün büyük olduğunu heybetli olduğunu söyleyen de var. Araç şarjdayken gelip inceleyen çok insan oldu. Hepsine bu araç hakkındaki bütün deneyimlerimi oturup tek tek anlattım. Bu konuda çok gurur duydum. Şarjla ilgili hiçbir problem yaşamadım. Orada neredeyse her sokakta şarj var. Şarj noktasında hiçbir problem yaşamadım" dedi.