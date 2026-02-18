Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Tokat Ramazan İmsakiyesi 2026! Tokat'ta ilk sahur, iftar saat kaçta? Tokat Ramazan iftar ve sahur vakitleri

Tokat Ramazan İmsakiyesi 2026 vatandaşların gündeminde yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Müslüman alemi 18 Şubat'ı 19 Şubat'a başlayan gece ilk sahura kalkacak ve oruç için niyet edecek. İmsak vaktiyle birlikte ise sahur sona erecek. Türkiye'nin 81 ilinde sahur ve iftar saatleri ise coğrafi konumlardan dolayı değişiklik gösteriyor. 2026 Tokat Ramazan İmsakiyesi açıklandı. Ramazan İmsakiyesi'nin açıklamasıyla birlikte Ramazan ayı boyunca Tokat'ta sahur ve iftar vakitleri açıklandı. Peki Tokat'ta ilk sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte 2026 Tokat Ramazan İmsakiyesi...

Tokat Ramazan İmsakiyesi 2026! Tokat'ta ilk sahur, iftar saat kaçta? Tokat Ramazan iftar ve sahur vakitleri
Tokat'ta ilk sahur, iftar saat kaçta yapılacak belli oldu. Mübarek Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve 29 gün sürecek. İlk sahura ise 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayının sona ermesinin ardından ise Müslümanlar 'na kavuşacak. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yapmak isteyen vatandaşlar tarafından Tokat Ramazan İmsakiyesi araştırılmaya başlandı. Dinimiz İslam tarafından paylaşılan Tokat Ramazan İmsakiyesi sayesinde Tokat'ta ilk sahura ne zaman kalkılacağı ve iftar saati belli oldu.

Tokat Ramazan İmsakiyesi 2026! Tokat'ta ilk sahur, iftar saat kaçta? Tokat Ramazan iftar ve sahur vakitleri

TOKAT'TA İLK SAHUR SAAT KAÇTA 19 ŞUBAT?

Tokat'ta ilk sahur ve iftar saatleri belli oldu. Tokat'ta yaşayan vatandaşlar 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece uyanacaklar. Dinimiz İslam tarafından paylaşılan Tokat Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre imsak vakti ise 05.35 olacak.

TOKAT 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

Tokat Ramazan İmsakiyesi 2026! Tokat'ta ilk sahur, iftar saat kaçta? Tokat Ramazan iftar ve sahur vakitleri

TOKAT'TA İLK İFTAR SAAT KAÇTA 2026?

Tokat'ın Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde ilk iftar saat 18.22'de yapılacak ve vatandaşlar oruçlarını açacaklar.

Tokat Ramazan İmsakiyesi 2026! Tokat'ta ilk sahur, iftar saat kaçta? Tokat Ramazan iftar ve sahur vakitleri

TOKAT RAMAZAN İMSAKİYESİ TARİHLERE GÖRE 2026

Ramazan TarihİmsakSabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1. gün 19 Şubat Perşembe05:3505:5207:1412:5915:5818:2219:51
2. gün 20 Şubat Cuma05:3405:5007:1312:5915:5918:2319:52
3. gün 21 Şubat Cumartesi05:3205:4907:1212:5916:0018:2519:53
4. gün 22 Şubat Pazar05:3105:4807:1012:5816:0118:2619:54
5. gün 23 Şubat Pazartesi05:3005:4607:0912:5816:0218:2719:55
6. gün 24 Şubat Salı05:2805:4507:0712:5816:0218:2819:56
7. gün 25 Şubat Çarşamba05:2705:4407:0612:5816:0318:2919:57
8. gün 26 Şubat Perşembe05:2505:4207:0412:5816:0418:3019:58
9. gün 27 Şubat Cuma05:2405:4107:0312:5816:0518:3219:59
10. gün 28 Şubat Cumartesi05:2305:3907:0112:5716:0518:3320:00
11. gün 1 Mart Pazar05:2105:3807:0012:5716:0618:3420:01
12. gün 2 Mart Pazartesi05:2005:3606:5812:5716:0718:3520:03
13. gün 3 Mart Salı05:1805:3506:5712:5716:0818:3620:04
14. gün 4 Mart Çarşamba05:1605:3306:5512:5716:0818:3720:05
15. gün 5 Mart Perşembe05:1505:3206:5412:5616:0918:3820:06
16. gün 6 Mart Cuma05:1305:3006:5212:5616:1018:3920:07
17. gün 7 Mart Cumartesi05:1205:2906:5112:5616:1018:4120:08
18. gün 8 Mart Pazar05:1005:2706:4912:5616:1118:4220:09
19. gün 9 Mart Pazartesi05:0905:2606:4812:5516:1218:4320:10
20. gün 10 Mart Salı05:0705:2406:4612:5516:1218:4420:11
21. gün 11 Mart Çarşamba05:0505:2206:4412:5516:1318:4520:12
22. gün 12 Mart Perşembe05:0405:2106:4312:5516:1418:4620:14
23. gün 13 Mart Cuma05:0205:1906:4112:5416:1418:4720:15
24. gün 14 Mart Cumartesi05:0005:1706:4012:5416:1518:4820:16
25. gün 15 Mart Pazar04:5905:1606:3812:5416:1518:4920:17
26. gün 16 Mart Pazartesi04:5705:1406:3612:5416:1618:5020:18
27. gün 17 Mart Salı04:5505:1206:3512:5316:1618:5120:19
28. gün 18 Mart Çarşamba04:5305:1006:3312:5316:1718:5220:20
29. gün 19 Mart Perşembe04:5205:0906:3112:5316:1818:5320:22

ORUCUN SAHİH OLMASI İÇİN SAHURA KALKMAK GEREKİR Mİ?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre hangi oruç olursa olsun sahura kalkma mecburiyeti yoktur. Sahura kalkmak sünnettir, kalkılırsa sevap olur.

