Tokat Ramazan İmsakiyesi 2026! Tokat'ta ilk sahur, iftar saat kaçta? Tokat Ramazan iftar ve sahur vakitleri

Tokat'ta ilk sahur, iftar saat kaçta yapılacak belli oldu. Mübarek Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve 29 gün sürecek. İlk sahura ise 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayının sona ermesinin ardından ise Müslümanlar Ramazan Bayramı'na kavuşacak. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yapmak isteyen vatandaşlar tarafından Tokat Ramazan İmsakiyesi araştırılmaya başlandı. Dinimiz İslam tarafından paylaşılan Tokat Ramazan İmsakiyesi sayesinde Tokat'ta ilk sahura ne zaman kalkılacağı ve iftar saati belli oldu.

TOKAT'TA İLK SAHUR SAAT KAÇTA 19 ŞUBAT?

Tokat'ta ilk sahur ve iftar saatleri belli oldu. Tokat'ta yaşayan vatandaşlar 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece uyanacaklar. Dinimiz İslam tarafından paylaşılan Tokat Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre imsak vakti ise 05.35 olacak.

TOKAT 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKAT'TA İLK İFTAR SAAT KAÇTA 2026?

Tokat'ın Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde ilk iftar saat 18.22'de yapılacak ve vatandaşlar oruçlarını açacaklar.

TOKAT RAMAZAN İMSAKİYESİ TARİHLERE GÖRE 2026

Ramazan Tarih İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1. gün 19 Şubat Perşembe 05:35 05:52 07:14 12:59 15:58 18:22 19:51 2. gün 20 Şubat Cuma 05:34 05:50 07:13 12:59 15:59 18:23 19:52 3. gün 21 Şubat Cumartesi 05:32 05:49 07:12 12:59 16:00 18:25 19:53 4. gün 22 Şubat Pazar 05:31 05:48 07:10 12:58 16:01 18:26 19:54 5. gün 23 Şubat Pazartesi 05:30 05:46 07:09 12:58 16:02 18:27 19:55 6. gün 24 Şubat Salı 05:28 05:45 07:07 12:58 16:02 18:28 19:56 7. gün 25 Şubat Çarşamba 05:27 05:44 07:06 12:58 16:03 18:29 19:57 8. gün 26 Şubat Perşembe 05:25 05:42 07:04 12:58 16:04 18:30 19:58 9. gün 27 Şubat Cuma 05:24 05:41 07:03 12:58 16:05 18:32 19:59 10. gün 28 Şubat Cumartesi 05:23 05:39 07:01 12:57 16:05 18:33 20:00 11. gün 1 Mart Pazar 05:21 05:38 07:00 12:57 16:06 18:34 20:01 12. gün 2 Mart Pazartesi 05:20 05:36 06:58 12:57 16:07 18:35 20:03 13. gün 3 Mart Salı 05:18 05:35 06:57 12:57 16:08 18:36 20:04 14. gün 4 Mart Çarşamba 05:16 05:33 06:55 12:57 16:08 18:37 20:05 15. gün 5 Mart Perşembe 05:15 05:32 06:54 12:56 16:09 18:38 20:06 16. gün 6 Mart Cuma 05:13 05:30 06:52 12:56 16:10 18:39 20:07 17. gün 7 Mart Cumartesi 05:12 05:29 06:51 12:56 16:10 18:41 20:08 18. gün 8 Mart Pazar 05:10 05:27 06:49 12:56 16:11 18:42 20:09 19. gün 9 Mart Pazartesi 05:09 05:26 06:48 12:55 16:12 18:43 20:10 20. gün 10 Mart Salı 05:07 05:24 06:46 12:55 16:12 18:44 20:11 21. gün 11 Mart Çarşamba 05:05 05:22 06:44 12:55 16:13 18:45 20:12 22. gün 12 Mart Perşembe 05:04 05:21 06:43 12:55 16:14 18:46 20:14 23. gün 13 Mart Cuma 05:02 05:19 06:41 12:54 16:14 18:47 20:15 24. gün 14 Mart Cumartesi 05:00 05:17 06:40 12:54 16:15 18:48 20:16 25. gün 15 Mart Pazar 04:59 05:16 06:38 12:54 16:15 18:49 20:17 26. gün 16 Mart Pazartesi 04:57 05:14 06:36 12:54 16:16 18:50 20:18 27. gün 17 Mart Salı 04:55 05:12 06:35 12:53 16:16 18:51 20:19 28. gün 18 Mart Çarşamba 04:53 05:10 06:33 12:53 16:17 18:52 20:20 29. gün 19 Mart Perşembe 04:52 05:09 06:31 12:53 16:18 18:53 20:22

ORUCUN SAHİH OLMASI İÇİN SAHURA KALKMAK GEREKİR Mİ?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre hangi oruç olursa olsun sahura kalkma mecburiyeti yoktur. Sahura kalkmak sünnettir, kalkılırsa sevap olur.