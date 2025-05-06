Tokat'ta iğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu istismar eden 2 kişi tutuklandı

Tokat’ta bir aile, 14 yaşındaki kız çocuklarının telefonunu incelediğinde cinsel istismara maruz kaldığını tespit etti. Ailenin şikayet ettiği 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.