Tokat'ta iğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu istismar eden 2 kişi tutuklandı

İstanbul
Tokat’ta bir aile, 14 yaşındaki kız çocuklarının telefonunu incelediğinde cinsel istismara maruz kaldığını tespit etti. Ailenin şikayet ettiği 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
İddiaya göre, 14 yaşındaki E.E.Ş.'nin davranışlarından şüphelenen ailesi, kızlarının cep telefonunu inceledi. Sosyal medya hesaplarındaki mesajları gören aile, kızlarına cinsel saldırıda bulunulduğu şüphesiyle harekete geçti.
Aile, Y.Ç. (17) ve H.Ç.Ö. (23) isimli şahıslardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Y.Ç. ve H.Ç.Ö., cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.