Yaşam
TOKİ 38 ilde 506 dükkan satışı ne zaman? TOKİ dükkan satışı hangi illerde?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelindeki ticari taşınmazlarını yatırımcılarla buluşturmak amacıyla yeni bir satış süreci başlatıyor. Bu çerçevede, 38 ilde bulunan toplam 506 iş yeri, 13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunan bu satışlarda, farklı şehirlerde yer alan ticari mülkler rekabetçi tekliflerle yeni sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ 38 ilde 506 dükkan satışı hangi tarihte yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (), Türkiye genelinde yer alan iş yerlerini yatırımcılarla buluşturmak amacıyla yeni bir satış süreci başlatıyor. Bakan Murat Kurum, 38 ilde bulunan toplam 506 ticari gayrimenkulü 13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde yöntemiyle satışa sunacak. Adana, İstanbul, İzmir ve Gaziantep başta olmak üzere birçok şehirde yer alan iş yerleri, geniş coğrafi dağılımıyla yatırımcılara çeşitli alternatifler sunuyor.

TOKİ İŞYERİ SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ

Açık artırmalar iki ayrı gün şeklinde gerçekleştirilecek. İlk aşamada 1-252 numaralı lotlar için ihale 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü, ikinci aşamada ise 253-506 numaralı lotlar için 14 Mayıs 2026 Perşembe günü düzenlenecek. Tüm ihaleler saat 10.30 itibarıyla başlayacak. Açık artırmalar, Ankara’daki İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda fiziki olarak yapılacak. Bunun yanında katılımcılar internet üzerinden de teklif sunabilecek.

TOKİ İŞYERİ SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

Satış kapsamında alıcılara esnek ödeme seçenekleri de sağlanıyor. Buna göre;

Yüzde 10 peşinat ile 96 ya da 120 ay vadeli,

Yüzde 30 peşinat ile ise 60 ay vadeli ödeme alternatifleri sunulacak.

Satışa ilişkin ayrıntılara TOKİ’nin resmi internet sitesi ve açık artırma platformu üzerinden erişim sağlanabilecek. Ayrıca vatandaşlar çağrı merkezi üzerinden de bilgi edinebilecek. TOKİ’nin bu kapsamlı satış organizasyonunun, sektöründe hareketliliği artırması bekleniyor.

