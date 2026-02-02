Menü Kapat
Yaşam
 Erdem Avsar

TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkul satışı hangi illerde ne zaman yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Türkiye genelinde 46 ilde toplam 460 gayrimenkulü açık artırma ile satışa çıkarıyor. 17-18 Şubat 2026’da yapılacak müzayedede 87 konut ve 373 iş yeri alıcılarını bekliyor.

TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkul satışı hangi illerde ne zaman yapılacak?
02.02.2026
02.02.2026
02.02.2026 20:56

TOKİ, 46 ilde konut ve iş yerlerinden oluşan 460 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını duyurdu.

Satış, 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek; ayrıca çevrim içi teklif verme imkânı da sağlanacak.

TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkul satışı hangi illerde ne zaman yapılacak?

TOKİ 46 İLDE 460 GAYRİMENKUL SATIŞI HANGİ İLLERDE?

TOKİ’nin listesinde 25 ilde toplam 87 konut bulunuyor. Adana’dan İstanbul’a, Ankara’dan Diyarbakır’a kadar geniş bir coğrafyaya yayılan konutlar, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade şartıyla alıcıya sunulacak.

Satış yapılacak iller; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Manisa, Nevşehir, Sivas ve Tunceli.

TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkul satışı hangi illerde ne zaman yapılacak?

Ayrıca yine müzayede kapsamında ilave olarak 33 ilde 373 iş yeri satışa çıkarılacak.

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulacak 373 iş yeri ise yüzde 10 peşin 96-120 ay ve yüzde 30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek.

TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkul satışı hangi illerde ne zaman yapılacak?

TOKİ GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN?

Açık artırma toplantısı, 1-228 lot arasındaki taşınmazlar için 17 Şubat 2026 Salı günü; 229-460 lot arasındaki taşınmazlar için ise 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 10.30’da yapılacak.

Müzayedeler Ankara’da İlbank Sosyal Tesisleri’nde ve İstanbul’da TOKİ Hizmet Binası’nda düzenlenecek.

Dileyenler internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif sunabilecek.

#Yaşam
