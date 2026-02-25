TOKİ 5 bin lira para iadesi ne zaman alınır? Ziraat Bankası ve ATM tek tıkla TOKİ 5 bin TL iade yöntemi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2026 yılında gerçekleştirilen sosyal konut projelerinde kura heyecanı devam ederken, asil veya yedek listede yer alamayan vatandaşlar için para iadesi süreci hız kazandı. Başvuru aşamasında yatırılan 5 bin TL başvuru ücreti, kurada adı çıkmayan adaylara kesintisiz olarak geri veriliyor. Kura sonrasında hak sahibi olamayanlar için iade süreci belirleyici olurken, 5 bin TL’lik başvuru ücretinin hangi kanallar üzerinden ve ne zaman geri ödeneceği merak edilmeye devam ediyor. TOKİ projelerine başvurup hak sahibi olamayanlara yönelik iade işlemleri, belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak ve ödemeler ilgili bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak.

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN?

TOKİ başvuru ücreti iadesi, kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından başlatılıyor. Noter onaylı sonuçların banka sistemlerine işlenmesiyle birlikte iade süreci devreye alınıyor. Genellikle kura tarihini takip eden en geç 5 iş günü içerisinde TOKİ para iadesi işlemleri tamamlanarak ücretler hesaplara aktarılıyor. Yoğunluk durumuna göre bu süre 1 haftayı bulabiliyor. TOKİ başvurusunu iptal eden ya da kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru ücretini geri alabiliyor. Başvurunun geçersiz sayılması ya da kura sonucunda konut hakkı kazanılamaması durumunda, 5 bin TL’lik başvuru bedeli iade kapsamına dâhil ediliyor.

TOKİ ÜCRET İADELERİ NASIL GERİ ALINIR?

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından TOKİ başvuru ücreti iadeleri, genellikle çekilişten sonraki 5 iş günü ile 1 hafta içinde başlatılır ve süreç başvuru yapılan bankalar üzerinden yürütülür. Kura sonuçları kesinleştikten sonra iade işlemleri banka sistemlerine yansıtılır ve başvuru sahipleri ücretlerini çeşitli kanallar üzerinden kolayca geri alabilir. Başvuru yapılan bankanın herhangi bir şubesine gidilerek şahsen iade talebi oluşturulabilir. Ayrıca birçok banka, mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden iade talebi oluşturma seçeneği sunarak işlemi hızlandırmaktadır. Özellikle bazı bankalar, kartsız işlem menülerinden iade işlemi yapılmasına izin vermektedir. Halkbank ATM’leri üzerinden birkaç adımda 30 saniye içinde iade tutarını nakit çekmek veya hesaba aktarmak mümkündür. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi bazı bankalar, TOKİ başvuru ücreti geri ödeme işlemleri için özel çevrimiçi iade panelleri oluşturarak süreci daha kolay ve hızlı hâle getirdi.