SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

TOKİ 5 bin lira para iadesi ne zaman alınır? Ziraat Bankası ve ATM tek tıkla TOKİ 5 bin TL iade yöntemi

Kura çekimlerinin sürdüğü süreçte “TOKİ para iadesi ne zaman ve nereden alınır?” sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ederken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın sosyal konut projelerine 5 bin TL başvuru ücreti yatıran vatandaşlar da iade sürecine yoğunlaştı. Kura sonucunda konut hakkı kazanamayanlar için başvuru ücretlerinin iadesi netlik kazanmış durumda; TOKİ başvuru ücreti iade ekranı erişime açılırken, iade işlemleri bankalar aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde yapılıyor. 2026 yılı TOKİ başvuru ücreti iadeleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için pratik yöntemlerle gerçekleştirilirken, tek adımda hesabınıza geçen bu işlem özellikle ATM’ler üzerinden tamamlanabiliyor. Bu kapsamda “TOKİ başvuru ücreti nasıl geri alınır?” sorusu sıkça araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, TOKİ 5 bin lira para iadesi ne zaman alınır?

TOKİ 5 bin lira para iadesi ne zaman alınır? Ziraat Bankası ve ATM tek tıkla TOKİ 5 bin TL iade yöntemi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
19:53
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
19:53

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () tarafından 2026 yılında gerçekleştirilen projelerinde kura heyecanı devam ederken, asil veya yedek listede yer alamayan vatandaşlar için para iadesi süreci hız kazandı. Başvuru aşamasında yatırılan 5 bin TL başvuru ücreti, kurada adı çıkmayan adaylara kesintisiz olarak geri veriliyor. Kura sonrasında hak sahibi olamayanlar için iade süreci belirleyici olurken, 5 bin TL’lik başvuru ücretinin hangi kanallar üzerinden ve ne zaman geri ödeneceği merak edilmeye devam ediyor. TOKİ projelerine başvurup hak sahibi olamayanlara yönelik iade işlemleri, belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak ve ödemeler ilgili bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak.

TOKİ 5 bin lira para iadesi ne zaman alınır? Ziraat Bankası ve ATM tek tıkla TOKİ 5 bin TL iade yöntemi

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN?

TOKİ başvuru ücreti iadesi, kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından başlatılıyor. Noter onaylı sonuçların banka sistemlerine işlenmesiyle birlikte iade süreci devreye alınıyor. Genellikle kura tarihini takip eden en geç 5 iş günü içerisinde TOKİ para iadesi işlemleri tamamlanarak ücretler hesaplara aktarılıyor. Yoğunluk durumuna göre bu süre 1 haftayı bulabiliyor. TOKİ başvurusunu iptal eden ya da kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru ücretini geri alabiliyor. Başvurunun geçersiz sayılması ya da kura sonucunda konut hakkı kazanılamaması durumunda, 5 bin TL’lik başvuru bedeli iade kapsamına dâhil ediliyor.

TOKİ 5 bin lira para iadesi ne zaman alınır? Ziraat Bankası ve ATM tek tıkla TOKİ 5 bin TL iade yöntemi

TOKİ ÜCRET İADELERİ NASIL GERİ ALINIR?

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından TOKİ başvuru ücreti iadeleri, genellikle çekilişten sonraki 5 iş günü ile 1 hafta içinde başlatılır ve süreç başvuru yapılan bankalar üzerinden yürütülür. Kura sonuçları kesinleştikten sonra iade işlemleri banka sistemlerine yansıtılır ve başvuru sahipleri ücretlerini çeşitli kanallar üzerinden kolayca geri alabilir. Başvuru yapılan bankanın herhangi bir şubesine gidilerek şahsen iade talebi oluşturulabilir. Ayrıca birçok banka, mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden iade talebi oluşturma seçeneği sunarak işlemi hızlandırmaktadır. Özellikle bazı bankalar, kartsız işlem menülerinden iade işlemi yapılmasına izin vermektedir. Halkbank ATM’leri üzerinden birkaç adımda 30 saniye içinde iade tutarını nakit çekmek veya hesaba aktarmak mümkündür. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi bazı bankalar, TOKİ başvuru ücreti geri ödeme işlemleri için özel çevrimiçi iade panelleri oluşturarak süreci daha kolay ve hızlı hâle getirdi.

