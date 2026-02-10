TOKİ 500 bin konutları ne zaman teslim edilmeye başlanacak?

TOKİ'nin 500 bin konut projesi kapsamında ülke genelinde kuralar yapılmaya devam ediyor.

Aralık ayından bu yana süren kura sürecinde, her gün farklı şehirde kura çekimleri tamamlanarak hak sahipleri tespit ediliyor.

Kura sonuçları e-Devlet ya da TOKİ'nin internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

Hak sahibi olan vatandaşlar, konut teslim tarihini merak ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin açıklama yaptı.

TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?

500 bin konut projesi kapsamında konut teslimleri Mart 2027 tarihinde başlayacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen ay itibarıyla başlayacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden duyuruluyor. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.