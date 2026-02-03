Menü Kapat
TOKİ 500 bin sosyal konut İstanbul ve Ankara kura çekimi ne zaman belli oldu mu?

TOKİ kura tarihleri, 2026 Şubat ayında devam eden 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında merak edilen konu oldu. Doğudaki illerin büyük bir kısmında çekiliş tamamlanırken Orta Anadolu bölgesindeki çekilişlerde de hız kesilmeden süreç devam ediyor. Yaklaşık 50 ilde gerçekleşen çekilişlerde hak sahipleri belirlenirken, hak sahibi olmayanlar için para iadeleri de yapılmaya başladı. Peki, İstanbul ve Ankara TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman belli oldu mu?

TOKİ 500 bin sosyal konut İstanbul ve Ankara kura çekimi ne zaman belli oldu mu?
TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim günleri ve iller listesi, yeni haftada da detaylıca inceleniyor.

TOKİ kura takvimi 2026, Doğu Anadolu'da tamamlanan kura çekimlerinin ardından Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde yakından izleniyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacak.

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden öğrenebilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecekler.

TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN?

100 bin konutlu TOKİ İstanbul kurası 9 ile 12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kura çekilişleri TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesinden ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

ANKARA TOKİ KURA NE ZAMAN?

Ankara 31 bin 73 konut kura çekimi için resmi açıklama henüz yapılmazken kuraların 5 Şubat'ta yapılması bekleniyor. Başvuru sonuçlarının da şubat ayının ilk haftası açıklanması öngörülüyor.

Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak.

