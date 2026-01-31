Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

TOKİ Bartın kura çekimi CANLI! TOKİ Bartın 1.620 konut kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden sorgulanır?

TOKİ Bartın kura çekimi canlı yayında gerçekleştiriliyor. 500 bin sosyal konut kampanyasında Bartın iline 1.620 konut yapılacak. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekimi yoğun ilgi görüyor. Bartın’da merkez bölgesine 890 konut yapılırken Amasra’ya 600, Kuruçaşile ilçesine 80, Ulus’a 450 konut yapılacak. TOKİ Bartın kura sonuçları isim listesi, internet üzerinden duyurulacak. TOKİ Bartın kura çekiminin ardından asıl ve yedek isim listesi şeklinde sonuçlar erişime açılacak. Asıl olarak hak sahibi olarak belirlenen adaylar, başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla sözleşme yaparak konut taksit ödemelerine başlayabilecek. Peki TOKİ Bartın kura sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, TOKİ Bartın kura çekimi canlı yayını ve kura sonuçları isim listesi…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 10:43

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kura çekimleri il il devam ediyor. TOKİ Bartın kura çekimi bugün saat 11.00’da Bartın Üniversitesi Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılıyor. Bartın’da merkez bölgesine toplam 15 binden fazla başvuru gelirken gözler sonuçlara çevrildi. TOKİ Bartın kura çekimi sonuçları, e-Devlet aracılığıyla da T.C. kimlik numarasıyla birlikte sorgulanabilecek. TOKİ Bartın kura çekimi canlı yayın ekranında, başvuru yapan adayların başvuru türü, çekiliş sıra numarası, ad,soyad gibi bilgiler yer alacak. Başvuru şartlarını sağlamayan adaylar, Bartın’da yapılan kura çekimine katılamayacak. Bartın kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylarda sonuçlarda olduğu gibi benzer şekilde isim listesi olarak paylaşıldı. Peki TOKİ Bartın kura çekimi sonuçları belli oldu mu? İşte, TOKİ Bartın kura sonuçları toki.gov.tr ekranı…

TOKİ BARTIN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI BUGÜN YAPILACAK

TOKİ Bartın şehrinde yapılacak 1.620 konutun kura çekimini bugün gerçekleştiriyor. 500 bin konut kampanyası kapsamında kura çekimleri, TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ Bartın kura çekimi 31 Ocak cumartesi günü saat 11.00’da başlayacak. Aşağıdaki bağlantı üzerinden TOKİ Bartın kura çekimini canlı olarak takip edebilirsiniz.

TOKİ BARTIN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ 500 bin konut kampanyasında Bartın ilinde kura çekimleri ilçe ilçe yapılacak. 1.620 konutun asıl ve yedek hak sahipleri belirlendikten sonra isim listesi şeklinde ilan edilecek. Bartın hak sahibi kura sonuçları isim listesi kura çekimi tamamlandıktan sonra duyurulacak. Kura çekiminin ardından yaklaşık 2 saat içerisinde isim listelerinin PDF şeklinde yayımlanması bekleniyor.

BARTIN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ Bartın kura sonuçları iki farklı alternatif yöntemle sorgulanabilecek. Kura çekimi tamamlandıktan sonra adaylar talep.toki.gov.tr adresi üzerinden isim listelerine ulaşabilecek. E-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla beraber de hak sahipliği kura sonuçları paylaşılacak. İsim listelerinde adayların adı,soyadı, çekiliş numarası, başvuru türü gibi bilgiler yer alacak.

TOKİ BARTIN’DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPACAK?

BARTIN MERKEZ 600

HASANKADI 40

KOZCAĞIZ 250

AMASRA 200

KURUCAŞİLE 80

ULUS 200

ABDİPAŞA 100

KUMLUCA 150

TOKİ BARTIN HAK SAHİBİ KURASINA KATILANLAR DİKKAT

Bartın hak sahibi belirleme kurasına katılan ve asıl olarak belirlenen adayların, bankalarda sözleşme imzalaması gerekiyor. Konut sözleşmeleri, başvuru yapılan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. İstenen belgelerle birlikte, asıl hak sahipleri bankalara müracaat edecek. Belirlenen tarihlerde başvuru yapmayanların yerine yedek adaylar davet edilecek. Asıl veya yedek olmayan adaylar ise başvuru ücreti olan 5 bin lirayı geri alabilecek.

