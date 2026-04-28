TOKİ başvuru ekranı Tahsil Edildi ne anlama geliyor ne demek?

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi, çekiliş sürecinin tamamlanmasının ardından "talep.toki.gov.tr" adresi üzerinden duyurulacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projelerine yapılan başvurular sürüyor. Vatandaşlar TOKİ başvurusu gerçekleştirirken 'tahsil edildi', 'tahsilat bekleniyor' uyarılarıyla karşılaşıyor. Bu kapsamda tahsil edildi ve tahsilat bekleniyor ifadelerinin ne ifade ettiği araştırılmaya başlandı. Peki, TOKİ başvuru tahsil edildi ne anlama gelir?

TOKİ başvuru ekranı Tahsil Edildi ne anlama geliyor ne demek?
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 00:06
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 00:06

25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14:00'te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde başladı ve 25, 26 ile 27 Nisan tarihlerinde olmak üzere üç gün devam etti. TOKİ sosyal konut projelerine yapılan başvurularda vatandaşların en sık karşılaştığı ifadelerden biri “Tahsil Edildi” ifadesidir. Özellikle ödeme gerçekleştirildikten sonra başvuru ekranında görülen bu durum, başvuru sahipleri açısından kritik bir aşamayı temsil eder. Ancak bu ifadenin neyi ifade ettiği çoğu zaman hatalı yorumlanabilmektedir.

TOKİ başvuru ekranı Tahsil Edildi ne anlama geliyor ne demek?

TOKİ TAHSİL EDİLDİ NE DEMEK?

TOKİ başvuru tahsil edildi ifadesi, başvuru yapan kişinin yatırdığı başvuru ücretinin banka tarafından başarılı şekilde alındığını ve TOKİ merkezi başvuru sistemine kaydedilerek onaylandığını ifade eder. Bu aşamada başvuru bedeli banka tarafından tahsil edilmiş ve başvuru işlemi onaylanmıştır. Bu noktada başvuru geçerli kabul edilir. Sonraki aşama ise kura çekilişini beklemek olacaktır. Tahsilat bekleniyor ifadesi, başvurunun yapılmış ancak henüz ücretin yatırılmamış olduğu durumlar için kullanılır. Bu durumda ücretin yatırılması gerekmektedir. Ardından banka/TOKİ sistem entegrasyonunun tamamlanması beklenmelidir.

TOKİ başvuru ekranı Tahsil Edildi ne anlama geliyor ne demek?

TOKİ 5000 TL İADE EDİLECEK Mİ?

Projenin kura çekimi tamamlandıktan sonra iade süreci başlayacaktır. Kura çekiminin ardından TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini netleştirir. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını izleyen 5 iş günü ile 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılmaktadır.

TOKİ başvuru ekranı Tahsil Edildi ne anlama geliyor ne demek?

TOKİ İSTANBUL SÖZLEŞME İMZALAMA VE ÖDEME PLANI

Kura çekilişleri sonucunda konut almaya hak kazanan vatandaşlar için sözleşme imzalama süreci, TOKİ tarafından belirlenerek ilan edilecek tarihlerde başlayacaktır. Genellikle kura sonuçlarının açıklanmasını takip eden 1 ile 3 ay içinde bankalar aracılığıyla sözleşme imzalama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Sözleşme imzalama aşamasında, konut bedelinin %10’u peşinat olarak yatırılacaktır. Kalan tutar için ise 240 ay vade seçeneği sunulmaktadır. Taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlayacaktır. TOKİ, bu ödeme planı ile dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

TOKİ başvuru ekranı Tahsil Edildi ne anlama geliyor ne demek?

KONUT TESLİMATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Proje kapsamında ilk konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. İstanbul’daki Tuzla ve Maltepe gibi bölgelerde inşaat süreçleri hızlı şekilde devam ederken, 100 bin konutluk İstanbul etabının anahtar teslimlerinin 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. TOKİ yetkilileri, tüm hak sahiplerinin güncel duyuruları ve sözleşme takvimini TOKİ’nin resmi internet sitesi olan toki.gov.tr adresinden ve e-Devlet üzerinden düzenli biçimde takip etmelerini özellikle vurgulamaktadır. Bankacılık işlemleri için T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. yetkili bankalar olarak belirlenmiştir.

