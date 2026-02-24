Menü Kapat
TOKİ Isparta kura çekimi ne zaman? TOKİ Isparta isim listesi ve görüntüleme ekranı

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Isparta etabında kura heyecanı sona yaklaşıyor. Isparta merkez ve ilçelerinde inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası, 25 Şubat Çarşamba günü saat 11.00’de Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda yapılacak. Kura çekimiyle birlikte 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 2 bin 889 konutun hak sahipleri netleşecek. Öte yandan TOKİ Isparta kura çekiliş listesi de yayınlanırken, kuraya katılacak isimler vatandaşlar tarafından merakla izleniyor. Peki, TOKİ Isparta kura çekimi ne zaman?

TOKİ Isparta kura çekimi ne zaman? TOKİ Isparta isim listesi ve görüntüleme ekranı
TOKİ Isparta isim listesi netleşiyor. TOKİ 500 bin kapsamında Isparta’da inşa edilecek olan 2 bin 889 konutun kurası 25 Şubat Çarşamba günü Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Isparta TOKİ çekilişi Youtube üzerinden canlı yayınlanacak. Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla izlenebilecek. Isparta TOKİ kura çekilişi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanacak.

TOKİ Isparta kura çekimi ne zaman? TOKİ Isparta isim listesi ve görüntüleme ekranı

ISPARTA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Eskişehir kura sonuçları, kura çekiminin sona ermesinin ardından T.C. kimlik numarası ile TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç sorgulama ekranından öğrenilecek. TOKİ Eskişehir kura sonuçlarının 2 saat içerisinde sisteme yüklenmesi bekleniyor. TOKİ Eskişehir kura çekiminin sona ermesi ve sonuçların açıklanmasının ardından hak sahibi vatandaşlar banka şubelerinde sözleşmelerini imzalayacak. Vatandaşlara sözleşmelerin imzalanacağı tarih ve banka şubesi TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bildirilecek.

TOKİ Isparta kura çekimi ne zaman? TOKİ Isparta isim listesi ve görüntüleme ekranı

ISPARTA TOKİ KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?

  • Merkez 1300
  • Kuleönü 200
  • Aksu 79
  • Gelendost 63
  • Gönen 200
  • Keçiborlu 100
  • Keçiborlu Senir 47
  • Şarkikaraağaç 400
  • Yalvaç 400
  • Yenişarbademli 100
