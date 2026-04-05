Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

TOKİ İstanbul kiralık konut hangi ilçelerde başvurular ne zaman başlayacak?

TOKİ tarafından İstanbul’da ilk kez uygulanacak kiralık konut modeli çerçevesinde 15 bin konutun yapılması planlanıyor. Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların barınma giderlerini düşürmeyi amaçlayan proje kapsamında dairelerin TOKİ eliyle doğrudan kiraya sunulması öngörülüyor. Kira ücretlerinin ise piyasa rayicinin yaklaşık yarısı düzeyinde tespit edilmesi planlanıyor. Murat Kurum, İstanbul’daki yüksek kira problemine çözüm geliştirmek amacıyla yeni bir modelin devreye alındığını açıkladı. Peki, TOKİ İstanbul kiralık konut projesinde hangi ilçelerde başvurular ne zaman başlayacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 10:34

TOKİ kiralık konut başvuru takvimi, 500 bin sosyal konut kura çekimlerinin yapılmasıyla birlikte gündemdeki yerini koruyor. TOKİ öncülüğünde gerçekleştirilecek 500 bin dâhilinde İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. Yüzyılın kapsamında Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen projeyle, yükselen kira bedellerinin dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun şartlarda barınma ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı bilgilere göre, Avrupa ve Anadolu Yakası’nda yapılacak 1+1 ve 2+1 daireler, piyasa koşullarının yaklaşık yarı fiyatı üzerinden kiraya verilecek. Konutlar ilk etapta 3 yıllık dönem için kiralanacak. Projenin idare, bakım ve işletme süreçleri doğrudan TOKİ tarafından yürütülecek. Bu doğrultuda vatandaşlar, TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut başvurularının hangi tarihte başlayacağını ve başvuru şartlarının neler olacağını araştırıyor.

TOKİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KİRALIK KONUT YAPACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut üretilecek. Bu konutlara ilave olarak 15 bin kiralık konut daha yapılacak. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi dâhilinde İstanbul’da her iki yakada toplam 100 bin konut hayata geçirilecek. Bu projeye ek biçimde 15 bin kiralık daire inşa edilecek. Piyasa rayiç değerinin altında kiraya sunulacak bu dairelerden belirlenen kriterleri taşıyan vatandaşlar yararlanabilecek. Konutlar 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Kiraya verilen dairelerin yönetimi, bakımı ve kontrolü TOKİ tarafından sağlanacak. 3 yılın sonunda yeni kira bedeli yeniden belirlenecek.

TOKİ KONUTLARI KAÇ YILLIĞINA KİRALANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kiralık Sosyal Konut Projesi’ne dair yaptığı açıklamada Anadolu ve Avrupa yakasında yer alacak konutların 3 yıllık süreyle kiralanacağını ifade etti. Üç yılın tamamlanmasının ardından yeni kira tutarı tespit edilecek. Bakım ve denetim işlemleri Bakanlık tarafından TOKİ aracılığıyla yürütülecek. Projenin ayrıntıları üzerinde çalıştıklarını dile getiren Kurum, konutunu kentsel dönüşüme veren vatandaşların projeye başvuru yapabileceğini belirtirken kira bedelinin rayiç değerin yarısı olacağını özellikle vurguladı.

TOKİ KİRALIK EV BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANACAK?

Kiralık dairelerden alt gelir grubu istifade edecek. Hiç konutu bulunmayan ve belirlenen gelir limitini aşmayan kişiler başvuru gerçekleştirebilecek. Sosyal konut uygulamasında olduğu gibi özel kontenjanlar tahsis edilecek. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması öngörülüyor. Kiralık sosyal konut projelerine İstanbul’dan başlanmasının iki temel gerekçesi bulunuyor: Kira bedellerinin en fazla megakentte yükselmesi ve kentsel dönüşüm sebebiyle ihtiyaç duyulan rezerv konut gereksinimi. Bu konutlar için planlanan takvim nasıl şekillenecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son haftalarda kiralık konut inşaatlarının bir bölümünün başladığını, bir kısmının ise 2026 yılında başlayacağını ve bir yıl içinde ilk teslimlerin yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

TOKİ KONUT KİRALARI ARTACAK MI?

Kiraların altı ayda bir memur maaş artış katsayısına göre güncelleneceğini belirten Kurum, “Bir yandan da İstanbul’da kira bedellerini bir miktar aşağı çekmeyi hedefliyoruz. Memurlarımızın, işçilerimizin ve emeklilerimizin daha rahat etmesini istiyoruz. Fiyat dengesini sağlamak için arzı artırmanız gerekir ki konut fiyatları gerilesin. Biz de İstanbul’da arzı yükseltmek amacıyla hem 100.000 sosyal konut hem de 15.000 kiralık konut inşa ediyoruz. Yani 115.000 çarpı 4 dediğinizde neredeyse 600 bin İstanbullu vatandaşımıza bu konutları kazandırıyoruz. Hatta bir yıl içinde tamamlanacak projeler var. Yenilerine de başlayacağız” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#konut kampanyası
#sosyal konut projesi
#Kira Bedeli
#İstanbul Konut
#Tokİ Kiralık Konut
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.