TOKİ İstanbul kiralık konut hangi ilçelerde başvurular ne zaman başlayacak?

TOKİ kiralık konut başvuru takvimi, 500 bin sosyal konut kura çekimlerinin yapılmasıyla birlikte gündemdeki yerini koruyor. TOKİ öncülüğünde gerçekleştirilecek 500 bin sosyal konut projesi dâhilinde İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. Yüzyılın Konut Kampanyası kapsamında Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen projeyle, yükselen kira bedellerinin dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun şartlarda barınma ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı bilgilere göre, Avrupa ve Anadolu Yakası’nda yapılacak 1+1 ve 2+1 daireler, piyasa koşullarının yaklaşık yarı fiyatı üzerinden kiraya verilecek. Konutlar ilk etapta 3 yıllık dönem için kiralanacak. Projenin idare, bakım ve işletme süreçleri doğrudan TOKİ tarafından yürütülecek. Bu doğrultuda vatandaşlar, TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut başvurularının hangi tarihte başlayacağını ve başvuru şartlarının neler olacağını araştırıyor.

TOKİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KİRALIK KONUT YAPACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut üretilecek. Bu konutlara ilave olarak 15 bin kiralık konut daha yapılacak. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi dâhilinde İstanbul’da her iki yakada toplam 100 bin konut hayata geçirilecek. Bu projeye ek biçimde 15 bin kiralık daire inşa edilecek. Piyasa rayiç değerinin altında kiraya sunulacak bu dairelerden belirlenen kriterleri taşıyan vatandaşlar yararlanabilecek. Konutlar 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Kiraya verilen dairelerin yönetimi, bakımı ve kontrolü TOKİ tarafından sağlanacak. 3 yılın sonunda yeni kira bedeli yeniden belirlenecek.

TOKİ KONUTLARI KAÇ YILLIĞINA KİRALANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kiralık Sosyal Konut Projesi’ne dair yaptığı açıklamada Anadolu ve Avrupa yakasında yer alacak konutların 3 yıllık süreyle kiralanacağını ifade etti. Üç yılın tamamlanmasının ardından yeni kira tutarı tespit edilecek. Bakım ve denetim işlemleri Bakanlık tarafından TOKİ aracılığıyla yürütülecek. Projenin ayrıntıları üzerinde çalıştıklarını dile getiren Kurum, konutunu kentsel dönüşüme veren vatandaşların projeye başvuru yapabileceğini belirtirken kira bedelinin rayiç değerin yarısı olacağını özellikle vurguladı.

TOKİ KİRALIK EV BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANACAK?

Kiralık dairelerden alt gelir grubu istifade edecek. Hiç konutu bulunmayan ve belirlenen gelir limitini aşmayan kişiler başvuru gerçekleştirebilecek. Sosyal konut uygulamasında olduğu gibi özel kontenjanlar tahsis edilecek. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması öngörülüyor. Kiralık sosyal konut projelerine İstanbul’dan başlanmasının iki temel gerekçesi bulunuyor: Kira bedellerinin en fazla megakentte yükselmesi ve kentsel dönüşüm sebebiyle ihtiyaç duyulan rezerv konut gereksinimi. Bu konutlar için planlanan takvim nasıl şekillenecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son haftalarda kiralık konut inşaatlarının bir bölümünün başladığını, bir kısmının ise 2026 yılında başlayacağını ve bir yıl içinde ilk teslimlerin yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

TOKİ KONUT KİRALARI ARTACAK MI?

Kiraların altı ayda bir memur maaş artış katsayısına göre güncelleneceğini belirten Kurum, “Bir yandan da İstanbul’da kira bedellerini bir miktar aşağı çekmeyi hedefliyoruz. Memurlarımızın, işçilerimizin ve emeklilerimizin daha rahat etmesini istiyoruz. Fiyat dengesini sağlamak için arzı artırmanız gerekir ki konut fiyatları gerilesin. Biz de İstanbul’da arzı yükseltmek amacıyla hem 100.000 sosyal konut hem de 15.000 kiralık konut inşa ediyoruz. Yani 115.000 çarpı 4 dediğinizde neredeyse 600 bin İstanbullu vatandaşımıza bu konutları kazandırıyoruz. Hatta bir yıl içinde tamamlanacak projeler var. Yenilerine de başlayacağız” ifadelerini kullandı.