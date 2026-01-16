Menü Kapat
10°
Yaşam
TOKİ İstanbul kiralık konut ilçe dağılımı belli oldu mu, başvurular ne zaman?

TOKİ tarafından yapılacak 500 bin sosyal konut için başvurular tamamlandı. Sosyal konutların başvurusu bitirilmesinin ardından sıra ikinci aşama olan kiralık konutlara geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından İstanbul’da 15 bin kiralık konutun yapılacağını açıkladı. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda yer alacak bu konutlar, 3 yıllık kiralama süresiyle vatandaşlara sunulacak. İlk teslimlerin yılsonunda gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, İstanbul TOKİ kiralık daire başvurusu ne zaman ilçe dağılımı açıklandı mı?

TOKİ eliyle 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da 15 bin kiralık konut inşa edilecek.

Yüzyılın Konut Kampanyası’nı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı detaylara göre, kira fiyatlarındaki fahiş artışları engellemek ve dar gelirli ailelerin uygun bedellerle barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla TOKİ’nin ilk kiralık sosyal konut modeli devreye alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı ifadeye göre, Avrupa ve Anadolu Yakası’nda yükselecek 1+1, 2+1 tipindeki konutlar piyasa rayiç bedelinin yaklaşık yarısı seviyesinde kiraya verilecek ve ilk etapta 3 yıllığına tahsis edilecek.

TOKİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE NE KADAR KİRALIK KONUT YAPACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut gerçekleştirilecek.

Bu konutlara ek olarak 15 bin kiralık konut inşa edilecek.

TOKİ’nin kısa süre içerisinde kiralık konut yapacağı ilçeleri duyurması bekleniyor.

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar yararlanabilecek.

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru işlemleri 10 Kasım’da başlatıldı.

İstanbul’da yapılacak kiralık konutların ise ayrı bir başvuru takvimi bulunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yapılacak hazırlıkların ardından kiralık konut başvuruları alınacak.

