Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

TOKİ İstanbul kura çekilişi nerede yapılacak canlı yayından izlenir mi?

İstanbul’da yapılacak 100.000 adet TOKİ konutu için kura çekimi gerçekleştirilecek. İstanbul TOKİ kura sonuçlarıyla birlikte asil ve yedek hak sahipleri listesi de Nisan ayı içinde netleşecek. Kampanya çerçevesinde konutlar, yüzde 10 peşin ödeme ve 240 aya kadar uzanan vade seçenekleriyle satışa çıkarılacak. Projede bulunan konutların 200 bini 80 metrekare büyüklüğünde 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden meydana gelecek. TOKİ İstanbul kura çekiminde saat ve tören alanı kesinlik kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
TOKİ İstanbul kura çekilişi nerede yapılacak canlı yayından izlenir mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 13:01

TOKİ 500 Bin ’nin 100.000 adedi İstanbul’da inşa ediliyor. İstanbul’da yaşayan ve başvuru şartlarını sağlayarak müracaatını tamamlayanlar, kura çekim tarihini bekliyor. Son günlerde konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı ve kura günü netlik kazandı. İstanbullular ise TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? 100.000 konutluk TOKİ İstanbul kura tarihi hangi gün, kaç gün sürecek sorularını araştırmaya başladı.

HABERİN ÖZETİ

TOKİ İstanbul kura çekilişi nerede yapılacak canlı yayından izlenir mi?

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilen 100.000 konutun kura çekimi 25-27 Nisan 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.
Kura çekimi 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak ve 27 Nisan Pazartesi günü tamamlanacak.
Canlı yayın TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.
Bakan Murat Kurum, konutların temel atıldıktan sonra en geç 2 yıl içinde, yani 2027 sonu - 2028 başı arasında teslim edilmesini öngörüyor.
Ödeme planları konut büyüklüklerine göre farklılık gösteriyor: 55 metrekare 1+1 konutlar 195.000 TL peşin ve 7.313 TL taksitle, 65 metrekare 2+1 daireler 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle, 80 metrekare 2+1 konutlar ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satışa sunulacak.
Taksit miktarları her 6 ayda bir güncellenecek.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
TOKİ İstanbul kura çekilişi nerede yapılacak canlı yayından izlenir mi?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA VE NEREDE?

TOKİ İstanbul kura çekimi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te ’nde gerçekleştirilecek. 25 Nisan 2026 Cumartesi günü başlayacak olan çekilişler, 26-27 Nisan tarihlerinde de sürecek. Kura çekimi 27 Nisan Pazartesi günü tamamlanacak. TOKİ İstanbul canlı kura çekimi, TOKİ’nin YouTube kanalı üzerinden de yayınlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , kura sonuçlarına göre hak sahibi olan vatandaşların konutlarını teslim alacakları tarihi açıkladı. Bakan Kurum, “İnşallah 25 Nisan’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla İstanbul’da kuraları gerçekleştireceğiz, yuvalarımızın sahiplerini belirleyeceğiz. Temelleri attıktan sonra da en geç 2 yıl içerisinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız.” ifadelerini kullandı. Buna göre; TOKİ İstanbul konutlarının 2027 yılının sonu ile 2028 yılının başı arasında teslim edilmesi öngörülüyor.

TOKİ İstanbul kura çekilişi nerede yapılacak canlı yayından izlenir mi?

TOKİ İSTANBUL AYLIK TAKSİT TUTARI VE PEŞİNAT MİKTARI

İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da netleşti. Buna göre;

55 metrekare 1+1 konutlar 195.000 TL peşin ödeme ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 daireler 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 konutlar ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satışa sunulacak.

Not: Başlangıç taksit miktarı her 6 ayda bir, önceki memur maaşı artış oranına göre güncellenecek.

ETİKETLER
#murat kurum
#atatürk havalimanı millet bahçesi
#sosyal konut projesi
#Tokİ Ödeme Planı
#Tokİ İstanbul Kura Çekimi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.