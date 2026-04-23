TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin 100.000 adedi İstanbul’da inşa ediliyor. İstanbul’da yaşayan ve başvuru şartlarını sağlayarak müracaatını tamamlayanlar, kura çekim tarihini bekliyor. Son günlerde konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı ve kura günü netlik kazandı. İstanbullular ise TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? 100.000 konutluk TOKİ İstanbul kura tarihi hangi gün, kaç gün sürecek sorularını araştırmaya başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TOKİ İstanbul kura çekilişi nerede yapılacak canlı yayından izlenir mi? TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilen 100.000 konutun kura çekimi 25-27 Nisan 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak. Kura çekimi 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak ve 27 Nisan Pazartesi günü tamamlanacak. Canlı yayın TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. Bakan Murat Kurum, konutların temel atıldıktan sonra en geç 2 yıl içinde, yani 2027 sonu - 2028 başı arasında teslim edilmesini öngörüyor. Ödeme planları konut büyüklüklerine göre farklılık gösteriyor: 55 metrekare 1+1 konutlar 195.000 TL peşin ve 7.313 TL taksitle, 65 metrekare 2+1 daireler 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle, 80 metrekare 2+1 konutlar ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satışa sunulacak. Taksit miktarları her 6 ayda bir güncellenecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA VE NEREDE?

TOKİ İstanbul kura çekimi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. 25 Nisan 2026 Cumartesi günü başlayacak olan çekilişler, 26-27 Nisan tarihlerinde de sürecek. Kura çekimi 27 Nisan Pazartesi günü tamamlanacak. TOKİ İstanbul canlı kura çekimi, TOKİ’nin YouTube kanalı üzerinden de yayınlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura sonuçlarına göre hak sahibi olan vatandaşların konutlarını teslim alacakları tarihi açıkladı. Bakan Kurum, “İnşallah 25 Nisan’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla İstanbul’da kuraları gerçekleştireceğiz, yuvalarımızın sahiplerini belirleyeceğiz. Temelleri attıktan sonra da en geç 2 yıl içerisinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız.” ifadelerini kullandı. Buna göre; TOKİ İstanbul konutlarının 2027 yılının sonu ile 2028 yılının başı arasında teslim edilmesi öngörülüyor.

TOKİ İSTANBUL AYLIK TAKSİT TUTARI VE PEŞİNAT MİKTARI

İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da netleşti. Buna göre;

55 metrekare 1+1 konutlar 195.000 TL peşin ödeme ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 daireler 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 konutlar ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satışa sunulacak.

Not: Başlangıç taksit miktarı her 6 ayda bir, önceki memur maaşı artış oranına göre güncellenecek.