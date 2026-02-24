Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Erdem Avsar

TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman? TOKİ Muğla katılacaklar listesi ve sonuç görüntüleme ekranı

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla’da yapılacak konutlar için kura heyecanı devam ediyor. TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı son dakika duyuruları araştırması gündemdeki yerini koruyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, "TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman?", "Muğla TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?" ve "İsim listesi sorgulama ekranı aktif mi?" sorularına cevap arıyor. TOKİ Muğla kura çekimi tarihi için geri sayıma başlandı. İl il düzenlenen çekiliş kapsamında birçok şehirde sonuçlar açıklanırken gözler TOKİ Muğla kura takvimine yöneldi.

TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman? TOKİ Muğla katılacaklar listesi ve sonuç görüntüleme ekranı
Haber Merkezi
24.02.2026
24.02.2026
TOKİ Muğla kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Noter huzurunda başvuranların katılımıyla gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi canlı yayında aktarılıyor. Bu kapsamda Muğla TOKİ kura sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Şu an için 2026 TOKİ Muğla kura çekim tarihi açıklanmış değil. Resmi duyuru yapıldığında kura günü, saat bilgisi ve sonuç ekranı erişim linki kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman? TOKİ Muğla katılacaklar listesi ve sonuç görüntüleme ekranı…

TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman? TOKİ Muğla katılacaklar listesi ve sonuç görüntüleme ekranı

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? SONUÇ SORGULAMA

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla’da inşa edilecek konutlara ilişkin kura çekim tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Kura takvimi, her hafta pazar günü Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından kamuoyuyla açıklanıyor. Muğla kura çekim tarihi netleştiğinde TOKİ’nin resmi duyuruları ve canlı yayın bilgileri üzerinden ilan edilecek. Açıklama yapıldığı anda kura çekimi tarihi, saati ve yayın bilgileri güncellenecek. Kura çekimi tamamlanan illerde sonuçlar il bazında açıklanıyor. Muğla kura çekimi yapıldıktan sonra sonuçlar şu yöntemlerle öğrenilecek:

  • TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden
  • İl bazlı isim listesi sorgulama ekranı aracılığıyla
  • Canlı yayın sonrası yayımlanan hak sahipleri listesi üzerinden

Başvuru sahipleri, başvuru yaptıkları il ve proje üzerinden isim listesinde yer alıp almadıklarını denetleyebilecek.

TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman? TOKİ Muğla katılacaklar listesi ve sonuç görüntüleme ekranı

TOKİ MUĞLA İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

İlçe bazlı dağılım, başvuru yoğunluğuna göre en çok Menteşe’de yoğunlaşıyor. 500 bin TOKİ konut projesi kapsamında Muğla’daki konut dağılımı şu şekilde duyuruldu:

  • Merkez (Menteşe) – 5400 konut
  • Bodrum – 500 konut
  • Fethiye – 150 konut
  • Kavaklıdere – 50 konut
  • Köyceğiz – 42 konut
  • Milas – 200 konut
  • Seydikemer – 75 konut.
TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman? TOKİ Muğla katılacaklar listesi ve sonuç görüntüleme ekranı

HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİLECEK?

TOKİ tarafından açıklanan güncel kura takvimine göre çekiliş yapılacak iller şu şekildedir:

  • Isparta’da 2 bin 889 konut için kura çekimi 25 Şubat Çarşamba günü yapılacak.
  • Burdur’da 2 bin 206 konut için kura çekimi 26 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek.
  • Edirne’de 2 bin 530 konut için kura çekimi 27 Şubat Cumartesi günü yapılacak.
  • Denizli’de 6 bin 370 konut için kura çekimi 27 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
  • Osmaniye’de 2 bin 990 konut için kura çekimi 27 Şubat Cumartesi günü yapılacak.
#toki kura çekimi
#500 Bin Sosyal Konut
#Tokİ Kura Takvimi
#Tokİ Muğla Kura Sonuçları
#Tokİ Konut Dağılımı
#Yaşam
