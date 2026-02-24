TOKİ Muğla kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Noter huzurunda başvuranların katılımıyla gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi canlı yayında aktarılıyor. Bu kapsamda Muğla TOKİ kura sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Şu an için 2026 TOKİ Muğla kura çekim tarihi açıklanmış değil. Resmi duyuru yapıldığında kura günü, saat bilgisi ve sonuç ekranı erişim linki kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman? TOKİ Muğla katılacaklar listesi ve sonuç görüntüleme ekranı…

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? SONUÇ SORGULAMA

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla’da inşa edilecek konutlara ilişkin kura çekim tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Kura takvimi, her hafta pazar günü Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından kamuoyuyla açıklanıyor. Muğla kura çekim tarihi netleştiğinde TOKİ’nin resmi duyuruları ve canlı yayın bilgileri üzerinden ilan edilecek. Açıklama yapıldığı anda kura çekimi tarihi, saati ve yayın bilgileri güncellenecek. Kura çekimi tamamlanan illerde sonuçlar il bazında açıklanıyor. Muğla kura çekimi yapıldıktan sonra sonuçlar şu yöntemlerle öğrenilecek:

TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden

İl bazlı isim listesi sorgulama ekranı aracılığıyla

Canlı yayın sonrası yayımlanan hak sahipleri listesi üzerinden

Başvuru sahipleri, başvuru yaptıkları il ve proje üzerinden isim listesinde yer alıp almadıklarını denetleyebilecek.

TOKİ MUĞLA İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

İlçe bazlı dağılım, başvuru yoğunluğuna göre en çok Menteşe’de yoğunlaşıyor. 500 bin TOKİ konut projesi kapsamında Muğla’daki konut dağılımı şu şekilde duyuruldu:

Merkez (Menteşe) – 5400 konut

Bodrum – 500 konut

Fethiye – 150 konut

Kavaklıdere – 50 konut

Köyceğiz – 42 konut

Milas – 200 konut

Seydikemer – 75 konut.

HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİLECEK?

TOKİ tarafından açıklanan güncel kura takvimine göre çekiliş yapılacak iller şu şekildedir: