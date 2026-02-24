Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Tozlu cam görünce dayanamıyor! Genç ressamın çizimleri sürücülerden tam not alıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan 4 yaşından bu yana resim yapan işitme engelli ressam Alper Kocabıyık'ın yeteneği görenleri hayran bırakıyor. Tozlu araç camı görünce dayanamayan Kocabıyık'ın yaptığı resimler sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan işitme engelli ressam Alper Kocabıyık çizdiği resimlerle kendine hayran bırakıyor. Alışılmışın dışında bir tuval kullanan genç ressam, tozlu araçların camlarını adeta sanat eserine dönüştürüyor. Araç camlarını görenler ise yaşadığı şaşkınlığı gizleyemiyor.

Tozlu cam görünce dayanamıyor! Genç ressamın çizimleri sürücülerden tam not alıyor

TOZLU CAM GÖRÜNCE DAYANAMIYOR

Daha önce kişisel sergi açan ve Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan genç sanatçı, sokakta gördüğü tozlu araçlara kayıtsız kalamıyor. Pamuklu çubuk ve peçeteyi fırça gibi kullanarak araç camlarına çoğunlukla İstanbul manzaraları çizen Kocabıyık, kısa sürede çevrede dikkat çekiyor.

Tozlu cam görünce dayanamıyor! Genç ressamın çizimleri sürücülerden tam not alıyor

Genellikle İstanbul silüeti, tarihi yapılar ve boğaz manzaralarını işleyen genç, eserlerini büyük bir titizlikle tamamlıyor. Sokaktaki tozlu araçları tuval olarak kullanan genç ressam, sanatı herkesle buluşturmayı hedefliyor. Tozlu araç camlarında hayat bulan İstanbul manzaraları, görenleri hem şaşırtıyor hem de hayran bırakıyor.

"SÜRÜCÜLER DE ÇOK BEĞENİYOR"

Araç sahiplerinin tepki gösterebileceği endişesini taşısa da sanat tutkusunun ağır bastığını ifade eden Kocabıyık'ın annesi, her gün birkaç araca resim yaptığını söylüyor.

Tozlu cam görünce dayanamıyor! Genç ressamın çizimleri sürücülerden tam not alıyor

Anne Hafize Öztürk, oğlunun resme olan tutkusunu şu sözlerle anlattı:
"Alper sürekli resim yapıyor. Sergiler açıyoruz. Günde birkaç araca çizim yapıyor. Tozlu araçları görünce dayanamıyor. Pamuklu çubuk ya da peçeteyi fırça gibi kullanıyor. Araçlarının camında resimleri gören sürücüler ise çok beğeniyor."

