Trabzon–Cidde seferini yapan uçakta büyük panik! 8 dakika sonra arızalandı, acil iniş yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon-Cidde seferini yapan Flynas Havayolu'na ait uçağın acil iniş yaptığını bildirdi. Açıklamada uçağın bir motor arızasıyla karşılaştığı için böyle bir durumun yaşandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında uçağın kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası yaptığı belirtilerek durumla ilgili saat 19.49’da acil durum bildirildiği ifade edildi.

"169 YOLCU VE MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Açıklamada "Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir." denildi.