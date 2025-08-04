Trabzon'da dehşet! Fındık bahçesinde çalışan çift ölü bulundu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde acı bir olay yaşandı. Fındık toplayan çift, hasat yaptıkları bahçede ölü bulundu.

KARI KOCA BAHÇEDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Alınan bilgiye göre, Fındıcak Mahallesi'nde H.Ö. ile eşi A.Ö'den haber alamayan yakınları, çiftin fındık hasadı yaptıkları bahçeye gitti. Çiftin hareketsiz şekilde yerde yattıklarını gören yakınları, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde çiftin vefat ettikleri tespit edildi.

ÖLÜM SEBEBİ HAKKINDA İLK BULGULAR

Karı kocanın fındık bahçesinde elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Çiftin cenazeleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.