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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:06

Trafiğe çıkacaklar dikkat: Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı olacak! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Köprüsü kapalı mı? Yollar neden trafiğe kapatılacak?

İstanbul'da bu pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Mega kentte İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyurusu paylaşıldı. İstanbulluların trafiğe çıkmadan önce kullanacakları yolların kapalı olup olmadığını ve alternatif yolları kontrol etmesi gerekiyor. Peki 1 Kasım Pazar günü hangi yollar trafiğe kapatılacak? Yollar saat kaça kadar kapalı olacak?

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Editor
 İrem Yarbasan
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Trafiğe çıkacaklar dikkat: Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı olacak! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Köprüsü kapalı mı? Yollar neden trafiğe kapatılacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:06

Bu yıl 48'incisi yapılacak olan Türkiye İş Bankası Maratonu'nu nedeniyle 1 Kasım 2026 Pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Koşucular Asya'dan Avrupa'ya uzanan parkurda iki ayrı kategoride yarışacak. 'nde yer alan metrobüs durağından başlayan parkur, Sultanahmet Meydanı'nda yer alan Dikilitaş'ta sona erecek. Maratonun güvenle gerçekleştirilebilmesi için İstanbul'da bazı yollar etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak. Peki İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü pazar günü trafiğe kapalı mı?

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Bu yıl 48'incisi düzenlenen İstanbul Maratonu'nda koşulacak parkur üzerindeki yollar 1 Kasım Pazar günü saat 03.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak. Maraton 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yer alan metrobüs durağından başlayacak. Koşu köprü boyunca devam ederken köprüden sonra Barbaros Bulvarı'na geçilecek. Ardından Dolmabahçe Caddesi üzerinden devam edilerek Meclis-i Mebusan Caddesi, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı Caddesi, Salı Pazarı ve Karaköy yolu geçilerek 'ne varılacak.

Trafiğe çıkacaklar dikkat: Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı olacak! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Köprüsü kapalı mı? Yollar neden trafiğe kapatılacak?

 

Galata Köprüsü'nün ardından Sirkeci yönüne dönülecek, Kennedy Caddesi üzerinden Sahil Yolu'na çıkılacak. Zeytinburnu ve Bakırköy'den geçen koşucular Hava Harp Okulu'ndan dönüş yapıp aynı yolu izleyerek Sirkeci'den Gülhane Parkı'na giriş yapacak. Maraton, tramvay yolunu takip edip Sultanahmet'teki Dikilitaş'ta son bulacak.

Maratonda izlenecek parkur nedeniyle Pazar gecesinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil birçok yol trafiğe kapatılacak. 

Etkinlik bitimine kadar kapalı kalacak yolların listesi şu şekilde: 
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Yıldız Bağlantı Yolu
- Sahil Yolu (Beşiktaş-Karaköy ve Eminönü-Yeşilköy hattı)
- Galata Köprüsü

Trafiğe çıkacaklar dikkat: Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı olacak! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Köprüsü kapalı mı? Yollar neden trafiğe kapatılacak?

 

Trafiğe kapatılacak yolların ayrıntılı listesi işe şu şekilde:
- Abdullahağa Caddesi (Beylerbeyi Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bağlantı yolları ve Beylerbeyi İskelesi (Akım Beylerbeyi Çamlıca Caddesi'ne doğru verilecek)

- Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım

- Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım

- Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası

Trafiğe çıkacaklar dikkat: Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı olacak! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Köprüsü kapalı mı? Yollar neden trafiğe kapatılacak?

- Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri

- Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VİP Otel önü, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı,
 

Trafiğe çıkacaklar dikkat: Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı olacak! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Köprüsü kapalı mı? Yollar neden trafiğe kapatılacak?


- Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş
- Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak'tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti

- Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri ile Avrasya Tüneli.


YOLLAR NE KADAR SÜRE KAPALI KALACAK?

Trafiğe kapatılan yollar 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 03.00'ten etkinlik bitimine kadar kapalı kalacak.

 

Trafiğe çıkacaklar dikkat: Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı olacak! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Köprüsü kapalı mı? Yollar neden trafiğe kapatılacak?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPALI MI?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 48. İstanbul Maratonu için düzenlenen etkinlik nedeniyle Pazar günü kapalı olacak.

GALATA KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPALI MI?

Galata Köprüsü, 1 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Maratonu parkurunda yer alması nedeniyle saat 03.00'ten etkinlik bitimine kadar kapalı olacak.

Trafiğe çıkacaklar dikkat: Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı olacak! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Köprüsü kapalı mı? Yollar neden trafiğe kapatılacak?

AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞE KAPALI MI?

1 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Maratonu nedeniyle gece 03.00'ten itibaren etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. 

ETİKETLER
#İstanbul
#türkiye iş bankası
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#avrasya tüneli
#galata köprüsü
#Yaşam
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