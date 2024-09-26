Trafik canavarlarının korkulu rüyası! 'Keşke her polis böyle olsa' dedirtiyor

26 Eylül 2024 09:44 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:49

İstanbul'da görev yapan motosikletli bir polis, trafikte kuralları ihlal eden sürücülerin adeta korkulu rüyası haline geldi. Megafonla gördüğü her ihlali anons eden trafik polisi çektiği videoları sosyal medyadan yayımlarken, birçok takipçisi "Keşke her polis böyle olsa" yorumu yapıyor.

Yoğun trafiğiyle sadece Türkiye'nin değil dünyaca ünlü olan İstanbul​'da yaşanan kaosun en büyük sebeplerinden biri de kuşkusuz kural tanımayan sürücüler. Bencilce davranarak, başka sürücülerin ve yayaların haklarını gasbeden trafik canavarları bugünlerde o kadar da pervasız davranamıyor. Kentte görev yapan bir motosikletli trafik polisi​ kural tanımayan sürücülerin adeta ensesinde.

GÖÜNTÜLERİ KAYDEDİP, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Kuralları çiğneyen sürücüleri megafonuyla ısrarlı bir şekilde uyaran ve cezasız bırakmayan polis memuru, görevini hakkıyla yaparken vatandaşlardan da takdir topluyor. Trafikte tespit ettiği ihlalleri kask kamerasıyla da kayda alan polis memuru, çektiği videoları sosyal medyada "@motopolis34" isimli bir hesaptan paylaşıyor. Hesabın takip eden birçok kullanıcı "Keşke her trafik polisi böyle olsa" demekten kendini alamıyor.

Motosikletli trafik polisinin esprili üslubu da beğeni topluyor.