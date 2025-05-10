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 | Yusuf Özgür Bülbül

Trafik kazasında ölmüştü! Davul zurna eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Silifke ilçesi yakınlarında dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Tarsuslu genç Yiğit Turan, memleketi Tarsus'un Aliefendioğlu Mahallesi'nde davul zurna sesleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 21:46

Mersin’in Silifke ilçesinde trafik kazasında ölen Tarsuslu genç davul zurna eşliğinde toprağa verildi. Kaza, dün akşam Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde, Silifke’nin Atakent Mahallesi Susanoğlu mevkiinde meydana geldi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarparak altına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan cenazeleri çıkararak hastane morguna gönderdi. Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybedenlerin Tarsuslu Yiğit Turan ve kız arkadaşı Ayşegül Kırlangıç olduğu öğrenildi.

Trafik kazasında ölmüştü! Davul zurna eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Turan’ın cenazesi, Tarsus’un Aliefendioğlu Mahallesi’nde davul zurna eşliğinde mezarlığa getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Turan'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

DAVUL ZURNA ÇALDILAR

Öte yandan, geleneklere göre bekar olarak genç yaşta yaşamını yitirenler için cenazede davul zurna çalındığı öğrenildi.

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