Trafik lambalarında devrim! Kırmızı, sarı, yeşil ışığın yanına bir renk daha ekleniyor

Trafikte hayat kurtarıcı bir rol üstlenen 3 renkli trafik lambalarında ‘Beyaz ışık’ için geri sayım başladı. Dünya genelinde çok uzun yıllardır kullanılan kırmızı, sarı ve yeşil renkli ışıklardan oluşan trafik lambalarına son olarak beyaz renk de eklenecek. Artan nüfusla birlikte yoğunlaşan trafik her gün milyonlarca kişiyi mağdur ederken, bu durumu hafifletmek için çalışmalarına devam eden ekipler, beyaz ışıklı trafik lambalarını geliştirdi.

Trafik lambalarını geliştirme sürecinde bulunan ekipler, özellikle otonom yani sürücüsüz araçların trafikte daha güvenli ve verimli hareket etmesi amacıyla beyaz rengin de dahil olduğu 4 ışıklı trafik lambası uygulaması üzerinde yoğunlaştı.

BEYAZ IŞIĞIN ANLAMI NE?

Dünya genelinde test edilmeye başlayan beyaz ışık yerleşik hale geldikten sonra Türkiye’de de yeni bir dönemin kapısını açacak. Bilindiği üzere trafikte kımızı ışık “bekle”, sarı ışık “hazırlan”, yeşil ışık ise “geç” anlamlarını taşıyor. Hem yaya hem de araç sürücüleri bu ışıklara göre hareket ediyor.

Beyaz ışık ise sürücüsüz araçlara kavşaklarda “takip et” sinyali vererek, araçların birbirini güvenle takip etmesine imkan sağlayacak. Böylelikle, yoğun trafikte akışın hızlanması ve kazaların azalması planlanıyor. Bu kapsamda beyaz ışık otonom araçların kullanımda olurken, insan sürücüler ise alışık oldukları kırmızı, sarı ve yeşil ışık düzenini kullanmaya devam edecek.

TRAFİK AKIŞINA KATKISI YÜZDE 10

Şu an için ABD’de pilot uygulamalarla denenmeye başlayan bu sistemin, trafik akışını yüzde 10’a kadar hızlandırabileceği öngörülüyor. Fakat, uzmanlar bu uygulamanın yaygın şekilde kullanılabilmesi için trafikte daha fazla otonom aracın bulunması gerektiğine vurgu yapıyor.