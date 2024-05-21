Trafikte şoke eden anlar: Sürücülerin kavgası saniye saniye kaydedildi

21 May 2024 11:21 - Güncelleme : 21 May 2024 11:29

Arnavutköy’de trafikte sürücülerin yol verme yüzünden yaşadığı tartışma ve kavga anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde bazı sürücülerin birbirine saldırdığı çevredeki vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görüldü.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Arnavutköy’de trafikteki bazı araç sürücülerinin tartışma ve kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücülerin yaşadıkları yol verme tartışmasından sonra kavga etmek için birbirine saldırdığı sonrasında vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görüldü.