Tramvay hattında kaza! Seferler durduruldu

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanırken, aynı yoğunluk toplu taşıma araçlarına da yansıdı. Anadolu Yakası'nda hizmet veren bir tramvay hattındaki arıza ise seferlerin durmasına neden oldu.

KADIKÖY-MODA TRAMVAY HATTINDA KAZA

Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nın güzergahında kara yolu aracının kaza yapması nedeniyle tramvay seferleri gerçekleştirilemiyor.

SEFERLER YAPILAMIYOR

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı güzergahında kara yolu aracının kaza yapması nedeniyle seferler yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

https://x.com/metroistanbul/status/1906746924788507101