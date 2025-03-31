Tramvay hattında kaza! Seferler durduruldu

İstanbul
Kadıköy-Moda tramvay hattında trafik kazası meydana geldi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, kaza nedeniyle seferlerin durdurulduğu bildirildi.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanırken, aynı yoğunluk toplu taşıma araçlarına da yansıdı. Anadolu Yakası'nda hizmet veren bir tramvay hattındaki arıza ise seferlerin durmasına neden oldu.
Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nın güzergahında kara yolu aracının kaza yapması nedeniyle tramvay seferleri gerçekleştirilemiyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı güzergahında kara yolu aracının kaza yapması nedeniyle seferler yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.