TRT Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başladı mı ne zaman başlayacak?

Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Ramazan ayının vazgeçilmez programları arasında yer alırken 10. sezonuyla ekranlara dönüyor. 2017 yılından bu yana izleyicinin yoğun ilgisini ve beğenisini gören yarışma, bu yıl da 40 seçkin yarışmacının tilavetleriyle gerçekleştirilecek. 2026 yeni sezonunu kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor.

KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI SAAT KAÇTA?

Kur’an-ı Kerim’in o muhteşem nidası, 2026’da da TRT1 ekranlarından yankılanacak. Sunuculuğunu Bekir Köse’nin yaptığı programda jüri üyeleri arasında Mehmet Ali Sarı, Osman Egin, Halil Necipoğlu ve Osman Şahin yer alacak. 18 Şubat Çarşamba yani bugün başlayacak Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, 16 Mart 2026 Kadir Gecesi’nde büyük finalle tamamlanacak. TRT Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması bu akşam saat 22:30'da izleyiciyle buluşacak. TRT1 yayın akışına göre, diğer günlerde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’nın saat 16:00'da yayınlanma durumu da söz konusu.